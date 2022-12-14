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萬普兄意識到我的遲滯。他伸出五指在我眼前搖晃，看看是死是活。這個動作惹得另一側女店主不禁莞爾。她一笑，我才重新醒來。萬普兄捅捅我，你講句話，進不進得去？對對對，我趕緊對女店主比劃，你的，不是，我的，他是這麼回事，我們就進去看看，遛一圈馬上出來，不耽誤您休息？

隔著玻璃門，她顯然明白我的意思，但並未馬上開門，她扭頭向屋裡望去。裡面沒人，瞅什麼呢？接著才嘩啦打開剛剛鎖住的店門，對我們說，請進。銀鈴一樣。

我很難將目光從女店主曼妙的倩影挪開，可進了門還是對如此袖珍的店面感到意外，怎麼這麼小？開頭不是說「僅可旋狗」嗎，那是從香港 作家朱子家的《春申花事》躉來的，此刻才恰如其分。展室十五、六坪，一個馬蹄形走道貫穿其中，四周和中間的架子上堆滿跌跌撞撞的物品。老式的陳設，濃濃的包漿味道，這不像女人的原創，想必是老輩留下來的。

我投其所好說，很抱歉打擾您，您的店簡直太有品味了，完全是藝術品！女店主低眉頷首，禮貌地說了聲謝謝。我看到她身後有扇略顯單薄的內門，裡面應該還有房間。她不時瞥向那扇門，彷彿暗示我們不要逗留太久，看來讓我們進店是因為我說「遛一圈馬上出來」，她信以為真了。

但不管她怎麼想，都不影響我對其丰姿卓韻的欣賞。她年近徐娘，卻沒有美國女人的豐滿張揚，更像基因突變黃金分割，呈現出隱隱的東方餘韻，庭芳蘭蕙、吹花回雪，既有小家碧玉的自持，亦有飲食男女的悶騷。她所意味的並非酒店開房的餓馬奔槽，而是不忍「破處」的欲拒還迎，你大爺的，我只有無語了我。（六）