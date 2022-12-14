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吹薩克斯風的男人（全文完）

顧艷

我把新婚之家的圖片，發給了遠在上海的父母。雖然他們表示反對，但也無奈，畢竟路遠迢迢管不著。母親最後甩出來一句話：「我們不想見到他。」

很長時間，我都不敢打電話回去，生怕被父母罵。然而我母親來信說：「你嫁了老公忘了娘，算我白生白養你了。」

面對母親的信，我真的很無語。但無論怎樣，母親就是母親。

婚後一周，我們恢復了正常生活。這時候我有了自己的豐田車，兩個人一大早各去各的學校。那天黃昏我下班回來，河邊聚滿了人，出於好奇，我將車停在路邊，下車看熱鬧去了。原來大家都在看河中間的漂浮物，有人說是棉絮、有人說是屍體。很快有人報了警，但我沒等警察來就回家去了。

第二天下午，我在報上看到一則消息，說在某某河的河面浮起了一具男屍，並附有屍體蒙著白布的圖片。果真是一具屍體，且就在我家附近的那條河面，這讓我有些恐懼。我把這消息告訴了我丈夫作家彼得，他說：「也許是自殺吧！」

黃昏時分，我們一起和往常一樣去河邊散步時，屍體老早被運走了。一切如常，但在我心裡卻留下了一道陰影。

一周後，我忽然接到山姆大叔的電話：「報上刊登的那具男屍你知道嗎？是強巴。這周六，我們將為他舉辦追悼會。」山姆大叔說著就把追悼會的地址告訴了我。我十分驚訝，簡直不敢相信。這到底是怎麼回事？是謀殺還是自殺？

沒人能回答我的問題。後來我和丈夫作家彼得都沒有去參加追悼會。如今那麼多年過去了，偶爾在我心裡，還會想起那個吹薩克斯風的男人。（全文完）

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