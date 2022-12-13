我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客

加密貨幣平台FTX執行長被捕 將引渡回美 史丹福父母受牽連

永恆花期（八）

木蘭舟

空氣中最後只剩下微風和身後搖椅偶爾發出的吱呀聲，像是她還像以往在等待著我。我終究還是望了回去，搖椅上空空如也，搖晃漸漸停止。此時房子的轉角處傳來幾聲再熟悉不過的自行車鈴聲，是那往日在傍晚樓道門口總會等待我的鈴聲。我起身連忙追了上去，房子的另一邊是無邊無際的向日葵海。鈴聲消失不見了，只見向日葵叢中間一處凹陷了下去。

房東太太走到了我身旁，指著那一片凹地，恍惚間就像我小時候母親在與我談心：「那邊是其中一顆炮彈的落地點，我們無法修填鎮上全部的彈坑，但我們可以選擇在殘缺的地方讓那裡化為一片荒蕪，還是繁花似錦。房東太太轉身看了我一眼，拍了拍我的肩膀，繼續回去修剪花草去了。我站在原地，半晌未動一步。

隨後的幾天裡，我將自己囚禁在房間裡。牆上的鐘停擺了，悄無聲息地消逝在時間裡。房東太太一開始每次送飯時還嘗試敲門，只是到後來這次數變得越來越少，直至徹底消失。

蟋蟀成了我唯一認識的獄友，當像潮水般的鳴叫襲來時，我才知道夜晚的到來。空氣中混雜的情緒在這房間裡猶如一碗潘趣酒，只是這與充滿果香的酒液毫無關聯，倒更像是苦澀的回憶與腐爛發臭的執念交融著，順著我的筆刷滴落到畫布上，留下了一層又一層的印跡。

在自我囚禁的這幾天裡，雨反而不見了蹤影。但我不願，或是說不敢踏出身旁的那扇門，我只是不想再見到那張熟悉又陌生的面龐。我能做的只有在縹緲的思緒裡創作著，在這精神監獄中奔跑著。（八）

房東 監獄

上一則

「E.T.外星人」機動模型加州拍賣 估價達300萬美元

下一則

當時只道是尋常

延伸閱讀

讀畫記：亨利．盧梭〈夢境〉

讀畫記：亨利．盧梭〈夢境〉
德州人語／環保人士們瘋了嗎？

德州人語／環保人士們瘋了嗎？
洛城新語／環保人士們瘋了嗎？

洛城新語／環保人士們瘋了嗎？
新州男涉一級謀殺 擬串通獄友製造連環凶殺案脫罪

新州男涉一級謀殺 擬串通獄友製造連環凶殺案脫罪

熱門新聞

陳思宏小說「鬼地方」10日登紐約時報書評。(截取自紐約時報書評網站)

台作家陳思宏小說「鬼地方」榮登紐約時報書評

2022-12-10 11:17

爸爸不見了

2022-12-09 02:01
台北宇珍秋拍將舉行「東瀛秘藏：久手堅憲二中國藝術瑰寶」專拍，拍品之一清康熙「五彩十二月令花神杯」，象徵清朝皇室轉向中國文化的一次重要文化洗禮。（圖：台北宇珍提供）

台北故宮也沒有 康熙、日皇都愛的「十二花神杯」登場

2022-12-11 00:21

回味似水年華

2022-12-08 02:01
遠流重新出版的金庸全集依然暢銷，擁有「父母介紹孩子讀」的代代相傳魅力。圖／遠流提供

台灣人不讀小說了？ 串流平台衝擊 但2大經典依然暢銷

2022-12-11 15:01
《老陳失蹤了》劇照，瘋廚子亨利。（王正方．圖片提供）

老陳失蹤了四十年

2022-12-12 02:02

超人氣

更多 >
郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」

郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」
郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金

郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金
能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破

能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破
驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴
早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿

早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿