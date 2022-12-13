空氣中最後只剩下微風和身後搖椅偶爾發出的吱呀聲，像是她還像以往在等待著我。我終究還是望了回去，搖椅上空空如也，搖晃漸漸停止。此時房子的轉角處傳來幾聲再熟悉不過的自行車鈴聲，是那往日在傍晚樓道門口總會等待我的鈴聲。我起身連忙追了上去，房子的另一邊是無邊無際的向日葵海。鈴聲消失不見了，只見向日葵叢中間一處凹陷了下去。

房東 太太走到了我身旁，指著那一片凹地，恍惚間就像我小時候母親在與我談心：「那邊是其中一顆炮彈的落地點，我們無法修填鎮上全部的彈坑，但我們可以選擇在殘缺的地方讓那裡化為一片荒蕪，還是繁花似錦。房東太太轉身看了我一眼，拍了拍我的肩膀，繼續回去修剪花草去了。我站在原地，半晌未動一步。

隨後的幾天裡，我將自己囚禁在房間裡。牆上的鐘停擺了，悄無聲息地消逝在時間裡。房東太太一開始每次送飯時還嘗試敲門，只是到後來這次數變得越來越少，直至徹底消失。

蟋蟀成了我唯一認識的獄友，當像潮水般的鳴叫襲來時，我才知道夜晚的到來。空氣中混雜的情緒在這房間裡猶如一碗潘趣酒，只是這與充滿果香的酒液毫無關聯，倒更像是苦澀的回憶與腐爛發臭的執念交融著，順著我的筆刷滴落到畫布上，留下了一層又一層的印跡。

在自我囚禁的這幾天裡，雨反而不見了蹤影。但我不願，或是說不敢踏出身旁的那扇門，我只是不想再見到那張熟悉又陌生的面龐。我能做的只有在縹緲的思緒裡創作著，在這精神監獄 中奔跑著。（八）