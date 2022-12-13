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長島尋寶記（五）

陳九

這下崴了。我這輛雷克薩斯什麼都好，就油泵不靈，亮燈就憋速，只要油表一亮燈，加速就容易憋住，然後突然一竄嚇死人，好多同族都有類似問題。現在怎麼辦，離史密斯鎮還要半小時，到那也未必有加油站，最現實的只能就近解決。此時雨意盎然，鏘鏘鏘敲打車窗像京劇的小過門，讓我不知該唱什麼！抱歉普兄，本來路上要加油，一聊天忘了。不過別擔心，這一帶應該是普利斯鎮或聖詹姆斯鎮，都是三四線小鎮，只要找到雙黃線的路，就能發現商業密集地和加油站。

說著我把車駛離主路，沿一條雙黃線摸索前行。雨天陰暗，街邊依稀閃過商鋪，有些燈飾開始明亮起來。教堂過去了、消防站過去了，接下來該是加油站，這是小鎮三部曲，放之美國而皆準。此刻路上沒什麼車，我開得較慢，只聽萬普兄嘟囔了一句，剛才那家，是骨董店麼？你說什麼，骨董店？萬普兄略帶歉意，不曉得，胖子你別介意。

按說頂著爆燈壓力，對「不曉得」無須多想，可一股熱流湧上心頭，毫無道理。我回頭一看沒車，立馬將車子唰唰唰往回倒。胖子你不要命了，你小心，撞到了撞到了？直到路邊一爿櫥窗呈現眼前，上面的霓虹燈分明寫著：珠寶、骨董。只見一白人女子矗立玻璃門內，我看見她，她看見我，彼此遲疑了一下。普兄下車，快快！

雨還在下。我和萬普兄剛跑到門口，骨董店的女店主正在掛「暫停營業」的牌子，玻璃門上的雨水勾勒出她美麗的模樣，非常突然，「砰」地讓我措手不及，不知怎麼往下接？

這這。（五）

加油站 京劇

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