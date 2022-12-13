吹薩克斯風的男人（一一）

菜上來了，我小心翼翼地拿起龍蝦，用鉗子壓碎了蝦殼，抹著醋吃。作家彼得呼嚕嚕地喝著牡蠣濃湯。吃飽喝足，待付款時，作家彼得搶著結帳了。

自這一次後，我們就經常相約出來吃飯，有時候還一起逛書店 。到了聖誕節 就一起過節日，後來還一起出去旅遊。不知不覺，我們就這樣度過了兩年時光。忽然有一天，他說：「你很適合〈愛上你等於愛上寂寞〉那首曲子，我愛你，我們結婚吧！」

作家彼得的求婚，讓我深感意外，但又似乎在情理之中。我毫不猶豫地答應了他，他高興得把我高高舉起來盪圈。到底是打橄欖球的，力大無比。

我們就這樣選擇了結婚日期，預訂了史丹福大學 的教堂，邀了親朋好友，還有樂迷朋友們。然而我沒告訴遠在上海的父母，以及家族裡的親戚。如果被我父母知道我找了個洋人，他們肯定會堅決反對。與其大家不開心，又何必與他們說呢？

我沒想到，我們在教堂舉辦婚禮的那天，強巴來了。我和他四目相對，不知說什麼好，最後他似笑非笑地對我說：「祝福你！」

我說：「謝謝！」

然後他一溜煙地擠入人群。我的視線在人群中搜索，可是再沒有搜索到他。

這時候作家彼得對我說：「你在找誰？我們馬上開始了，你快去換禮服吧！」

我說：「好吧！好吧！」後來我沉浸在婚禮的各個環節中，就把遇到強巴的事忘記了。

婚禮結束後，我彷彿全身每個細胞都蕩漾著幸福。我們的新家仍在史丹福公寓裡，只不過我們把原來的單身公寓換成了兩室一廳。室內是整套的組合家具，四只白色頂天立地的大書櫥在客廳裡特別顯眼。（一一）