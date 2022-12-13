我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客

加密貨幣平台FTX執行長被捕 將引渡回美 史丹福父母受牽連

吹薩克斯風的男人（一一）

顧艷

菜上來了，我小心翼翼地拿起龍蝦，用鉗子壓碎了蝦殼，抹著醋吃。作家彼得呼嚕嚕地喝著牡蠣濃湯。吃飽喝足，待付款時，作家彼得搶著結帳了。

自這一次後，我們就經常相約出來吃飯，有時候還一起逛書店。到了聖誕節就一起過節日，後來還一起出去旅遊。不知不覺，我們就這樣度過了兩年時光。忽然有一天，他說：「你很適合〈愛上你等於愛上寂寞〉那首曲子，我愛你，我們結婚吧！」

作家彼得的求婚，讓我深感意外，但又似乎在情理之中。我毫不猶豫地答應了他，他高興得把我高高舉起來盪圈。到底是打橄欖球的，力大無比。

我們就這樣選擇了結婚日期，預訂了史丹福大學的教堂，邀了親朋好友，還有樂迷朋友們。然而我沒告訴遠在上海的父母，以及家族裡的親戚。如果被我父母知道我找了個洋人，他們肯定會堅決反對。與其大家不開心，又何必與他們說呢？

我沒想到，我們在教堂舉辦婚禮的那天，強巴來了。我和他四目相對，不知說什麼好，最後他似笑非笑地對我說：「祝福你！」

我說：「謝謝！」

然後他一溜煙地擠入人群。我的視線在人群中搜索，可是再沒有搜索到他。

這時候作家彼得對我說：「你在找誰？我們馬上開始了，你快去換禮服吧！」

我說：「好吧！好吧！」後來我沉浸在婚禮的各個環節中，就把遇到強巴的事忘記了。

婚禮結束後，我彷彿全身每個細胞都蕩漾著幸福。我們的新家仍在史丹福公寓裡，只不過我們把原來的單身公寓換成了兩室一廳。室內是整套的組合家具，四只白色頂天立地的大書櫥在客廳裡特別顯眼。（一一）

史丹福大學 聖誕節 書店

上一則

「E.T.外星人」機動模型加州拍賣 估價達300萬美元

下一則

當時只道是尋常

延伸閱讀

紐約客談／地址風波 拖華人之光下馬？

紐約客談／地址風波 拖華人之光下馬？
曲怡文勝選慶功 分析白彼得失利

曲怡文勝選慶功 分析白彼得失利
篤定當選 鄭永佳訪華社謝票

篤定當選 鄭永佳訪華社謝票
彼得戴維森擄獲金卡戴珊、亞莉安娜…最新獵物竟是她

彼得戴維森擄獲金卡戴珊、亞莉安娜…最新獵物竟是她

熱門新聞

陳思宏小說「鬼地方」10日登紐約時報書評。(截取自紐約時報書評網站)

台作家陳思宏小說「鬼地方」榮登紐約時報書評

2022-12-10 11:17

爸爸不見了

2022-12-09 02:01
台北宇珍秋拍將舉行「東瀛秘藏：久手堅憲二中國藝術瑰寶」專拍，拍品之一清康熙「五彩十二月令花神杯」，象徵清朝皇室轉向中國文化的一次重要文化洗禮。（圖：台北宇珍提供）

台北故宮也沒有 康熙、日皇都愛的「十二花神杯」登場

2022-12-11 00:21

回味似水年華

2022-12-08 02:01
遠流重新出版的金庸全集依然暢銷，擁有「父母介紹孩子讀」的代代相傳魅力。圖／遠流提供

台灣人不讀小說了？ 串流平台衝擊 但2大經典依然暢銷

2022-12-11 15:01
《老陳失蹤了》劇照，瘋廚子亨利。（王正方．圖片提供）

老陳失蹤了四十年

2022-12-12 02:02

超人氣

更多 >
郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」

郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」
郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金

郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金
能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破

能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破
驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴
早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿

早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿