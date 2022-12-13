趙梅英／圖

正想著，電話鈴響。汪彤聽了一大通才明白，又是一個介紹房子的。看她沒反應，對方終於說，咱們在教會見過的。汪彤搜索記憶，這教會簡直是等級乘方，她一個人對那麼多人，哪裡記得起誰是誰。教會主持人一定要介紹新來的同學，結果輪到她。新來的，來多久了？主持人笑咪咪問。三天，她答。三天，底下一片驚呼。彷彿才剛看到稀奇天象，比剛才祝賀那對新婚夫婦還熱情一百倍。汪彤心想，稀奇啥，俺拿了碩士的，又不是剛來美國三天。

電話上，來人卻笑道：我也是雪雁的朋友。汪彤終於記起來了。雪雁當時特別領著他過來，說：這是少凡，柯博士，我們科大教授。一個晚上教授、博士見到、聽到，沒有一大把，也有一小把了，汪彤只是給眼前這人的面相吸引了。他怎麼那麼笑啊，眼睛都笑沒了。再有，這科大的教授乍都那麼瘦小呢。剛才的嚴博士是精豆，這位是豆精。

豆精卻在電話上接著笑，說：聽說你找房子，我也在找。怎麼樣，要不要咱們合租吧。汪彤還在給下午嚴博士的錄影弄得心驚肉跳，分租還不夠，怎麼又跑出一個合租的，連忙說：我要找離學校近的，科大太遠了。

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汪彤坐在辦公室裡，眼前的蘋果機螢幕像電視機，她把剛才導師斯科特遞給她的資料盤插入電腦，準備工作。心裡一陣興奮，斯科特給她找到了一個房間，就在校園內，辦公室走過去不過幾百米。中間正好經過一個小賣店，這叫Yummy的小店裡，賣的酸瓜熱狗真是好吃牙密，等下回家一定要再去買一個。斯科特人真好，汪彤想著他遞給自己鑰匙的時候說：這辦公室除了我，就你有鑰匙。我的丟了，你的不能丟，要不然誰也進不來了。

輸完斯科特的資料，汪彤又開始搗鼓自己的資料。統計課上的作業簡直是重複，跟從前碩士修過的大同小異，她要把以前學過的那些分析統計項目調過來，就能事半功倍。從前都是在mainframe（主機）上做的，現在轉到pc上來，轉來轉去總是格式不對。斯科特就說：那你去商學院看看，那裡有主機。商學院都有錢，汪彤心想，以前讀研的大學商學院，也是全美前幾名，裡面全是帥哥美男子。有錢人家的公子哥才來拿MBA，炙手可熱。

這裡的商學院卻好像很冷清，偌大個電腦室就那麼三兩個人。她已經是連續三天光顧此地了，可是這個舊文檔就是不解風情，怎麼也傳不過來。她瞅一眼裡間值班的學生助理。以前她也做過這樣的助教，學生來了，有義務幫助解答疑難。

她瞅一眼門上的名牌，愛德華‧查理斯。愛德華把她領到裡間辦公室，裡面一溜擺了三、四台電腦。汪彤心裡合計，為什麼不在外間的電腦上做，而是要把她領進裡面的辦公室。愛德華像是看懂了她的心思，說，這裡的機器好，比外面的也快。汪彤看不出有什麼不同，只好全權授予，程式、信箱、密碼都告訴他，然後看他忙碌。

美國人輪廓就是好，高高大大，眼眉像畫的，一根是一根，還有那鼻子，跟希臘雕像上挪下來的一樣。他們怎麼可以長得這麼像假的呢？汪彤沒事，瞅著愛德華的側影遐想。其實英國 的查爾斯王子長得算醜的了，王子最不像王子，還沒有眼前的查理斯像王子。

你家是英國來的嗎？汪彤沒頭沒腦地來一句。哦，愛德華抬起頭看她一眼，說：我們都是移民，我家有愛爾蘭、德國 ，還有native Indian血統。北美印地安人？汪彤說，看不出來。

我會燒烤、打獵，這些都是印第安人氣質。愛德華說。汪彤笑，我還會爬山、釣魚 呢，我們都是山頂洞人的後裔。他哈哈笑起來，汪彤也笑了。愛德華這印第安人沒白當，程式進展很快。傳過來有一大半了，他說，今天我也快到點了。明天再來一次，就可以傳完了。汪彤答應好。

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汪彤一到家，就聽到雪雁的電話留言，說：周末少凡家要請客，你要不要來啊？

人跟人真是緣分，就說雪雁，兩個人不過見過幾面，就要好得像認識很久的朋友。還是那次跟摩尼一起來送床，一進門，雪雁就故意伸長了兩臂，擋住門口說，小姐私房，閒人免進。摩尼也就愣愣地站在門口不敢進來。

雪雁「噗噗」笑著坐倒在汪彤的床上，說，以後要離家出走，也有地方了。輪到汪彤發愣。摩尼就說，雪雁的男朋友在芝加哥。要吵架當然是跟他吵。不過別聽她說吵架，她臉紅過都沒有。摩尼的表情好像有點說不清楚。（二）