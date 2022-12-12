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永恆花期（七）

木蘭舟

一路上我沒有回頭看，我可以想像出那少女小心翼翼跟隨我的樣子，或許低著頭像是陰雲仍未散去。

沒一會，那熟悉的門牌號再次出現在我的眼簾裡，房東太太悠然自得地在門前花園裡修剪著花草。少女悄無聲息地坐在門前的搖椅上，微風吹過時，她將雙腿也一同蜷縮在椅子上，就像一隻貓。

我開始向房東太太認真詢問關於這少女的來歷，房東太太花了點時間從草地上站起來，用手拍了拍褲子上的泥土。她看了看我的身後，又看了看我，滿臉疑惑問：「孩子你是不是淋雨發燒了，哪有姑娘啊？」

我癱倒在地，像是一面微小的紙牆在我內心中被捅破。我不敢回頭看向那搖椅，像是有人在耳邊低語著，催促著讓我回頭去看一眼，我則抱著最後一絲希望問道：「那我的義肢呢？」

「那是你當時為了救同樓的女孩，被墜落物砸到手臂了呀！當時送到我在的那家醫院，你的胳膊已經壞死了。那時你還小，怕受到感染，只好……」房東太太的聲音變得越來越小，像是不想讓我聽到似的。

「那她當時救回來了嗎？」我清了清嗓子，假裝自己還很鎮定。然而我內心中的答案其實已經漸漸浮出。那些住院期間的回憶片段像是這春日的飛絮，在我肩頭停停落落，連同剛停的雨，在我外衣上留下了各種印記。

「那她走的時候痛苦嗎？」房東太太一直沉默不語，隨後重新坐在我旁邊。

「她走之前沒有哭，只是看著剛做完手術還在昏睡的你說，要保護好她那條紅圍巾。如果弄髒了，她會很生氣。」房東太太邊說著，嘴角不自覺顫動。（七）

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