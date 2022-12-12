我曉得嗎？不管曉不曉得，人家夠意思，咱得盡快找到下一家店讓萬普兄過把癮。好麼，都給他帶偏了。普兄接下來咱是？史密斯鎮。得嘞，我讓你瞜瞜專業大店是何等氣派，潘家園比不了，絕對比它上檔次。

言罷我一撥車頭上了主路。從傑佛遜港到史密斯鎮須經斯塔西鎮和石溪鎮，對了，石溪鎮知道吧？著名的石溪大學坐落於此，楊振寧楊先生，哎對，他就是石溪大學物理系教授，他是賣掉這的房子回國定居的。

我和萬普兄一路神侃，氣一順多巴胺就分泌旺盛，分泌旺盛話就多。普兄我跟你講，趕明再回來好好轉轉，長島 第一座燈塔就建在斯塔西鎮海邊上，第二次獨立戰爭美國有海軍了，正是在這片海域擊沉了皇家 海軍的「威爾士親王號」，徹底結束了殖民地時代。什麼宣言啊憲章呀，不是我說普兄，沒槍桿子全瞎掰。都說咱是槍桿子打出來的，美國同樣槍桿子打出來的，華盛頓先當總司令再做大總統不是嗎？

聊得起勁。我人來瘋問萬普兄，之前那個「愛絲麗」怎麼回事，別是你相好的家吧？萬普兄頓時表情尷尬，哪個講的，只是個女粉絲。女粉絲？你太牛了普兄，咱別耽擱，「北港香爐人人插」後直接送你過去，完事再去接你，有英文地址嗎？沒有。真沒有？真沒有。我心說愛有沒有，有地址送你過去，沒地址早晚有人來接。人到北美還怕什麼，只論性別不論歲數。剛想進一步向萬普兄求教，我怎麼就沒女粉絲呢，急死我了？正火燒火燎之際，突然，油表爆燈了。

車沒油了！

車沒油了？（四）