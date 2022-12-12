吹薩克斯風的男人（一○）

我回家換了一身黑裙，畫了淡妝，耳後根抹了香水，戴著一串珍珠項鏈，肩上挎著一只香奈兒包包，心情愉快地來到車庫赴約了。我還沒有走到一六二號，作家彼得就從車窗裡伸出手來朝我揮著，我也朝他揮揮手。

上了車，作家彼得說：「我們去山景城吧！那裡有家西班牙人開的餐館，據說海鮮飯好吃極了，咱們今天就去嘗嘗。」

我說：「好吧！你請客，還是AA制？」

作家彼得說：「我請客，你付錢。因為我是窮學生嘛！」

我說：「好吧！好吧！我付錢，你請客，這主意不錯。以後我也來寫篇小說 ，你幫我推薦到《紐約客》怎麼樣？」

「哈哈哈，這是什麼交易？」作家彼得說：「你也喜歡文學？」

我說：「我和你一樣，讀的也是文科，只不過沒有你的創作天分。不過我喜歡閱讀，特別喜歡讀小說，也希望能夠讀到你的小說。」

「沒問題，回去我給你一本我的長篇小說《迷宮》。」作家彼得說。

「哇，都出版長篇小說了，不簡單哪！」

我們就這樣你一句、我一句地對著話，彼此都感到很輕鬆。想想也是的，因為不是戀人，就沒有太多的講究和計較。

到了山景城，作家彼得想去的那家西班牙餐館因為裝修停業，我就選了西班牙餐館旁邊那家法國人開的餐館。法國餐館精緻的裝修，看上去優雅又有品味。我們在裡面靠牆的座位上坐了下來，昏黃的燈光中飄蕩著酒香和玫瑰香味。服務員遞上來菜單，作家彼得點了兩塊雞脯，加上牡蠣濃湯，再來一瓶百威啤酒；我點的是水煮龍蝦和一瓶可樂。點完菜，我們又海闊天空地聊著。（一○）