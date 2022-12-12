趙梅英／圖

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又是秋天，金秋八月是書裡的句子。北卡的秋天對汪彤意味著又要開始看書、考試，上課、作論文了。不過眼前最要緊的是搬家，這兩天她還在別人家裡臨時落腳。來之前她在電話上跟大學裡的聯誼會聯繫了一下，這別人家就是學生會給她聯繫的。也算是中國人，因為會講國語，菲律賓華人。兩室一廳加獨立廁所公寓，菲律賓母女倆住大間、汪彤住小間，房租卻對半分。汪彤想起在南卡 大家做室友，這種情景都是三七開的，至少要少收她一點。

我媽媽打工很辛苦的，那女兒說，而且她白天基本不在家。倒好像汪彤當TA（學生助教）是不算做工的，在家也是有罪的。老太太還算貼心，個子很小，樣子更像日本人。，得在廚房給她放上一杯冰凍西瓜汁。

新打出來的，你喝吧，解暑。老太太說，臉上、嘴角都是皺紋，汪彤就更覺得她像《望鄉》裡的阿七婆。阿七婆可憐，餐館裡打工早出晚歸，整天見不到人影。女兒卻很樂呵，讀本科，紡織專業，繪圖畫畫不上課。不上課的時間好像很多，整天待在家裡。待在家裡的時間，不是這個上門，就是那個上門。上門的當然都是男生，同學、鄰居、會友，然後躲在房間裡嘻嘻嘻嘻。真是少了一個阿七婆，多了無數個壯丁甲乙丙丁。汪彤想想，惹不起，躲得起吧。

所以，這天晚上汪彤跟著大家去教堂，就把找房子的事兒跟雪雁提了一下。雪雁大名林雪雁，跟林青霞一樣都是台灣人，也跟林青霞一樣美麗漂亮，在理工大學讀電腦碩士。她來給汪彤送行軍床，同行的還有她的室友，伊朗 人摩尼。他們本來也招室友，汪彤去看了，地方離她的學校有點遠，也就沒去。但是摩尼聽說她需要床，就把多餘的行軍床給拿了過來。

這裡的人似乎都很熱情，汪彤心想。教堂回來的晚上，電話就響個不停，接二連三都是給她找房間的。嚴博士還要請她吃飯。嚴博士在理工大學教書，是雪雁他們的老師。

那你就去看看吧，雪雁說，他剛買了房子。

好幾個空房間，你肯定會滿意。嚴博士電話上說，來看看吧。汪彤說，那就過天來看。第二天嚴博士站在門口來接她。待她上了車，嚴博士說，今天做實驗晚了點兒，快中午了，先去吃個飯吧。然後就七拐八拐，把車開到了附近的一個購物中心。K&W Cafeteria，汪彤看看牆上的紅字，這家連鎖店，南卡也有，物美價廉吧，兩素一葷，只要五美金多點。

汪彤盯著雞肉派，也就這份菜還有點中國味。裡面的雞肉丁、胡蘿蔔塊、毛豆、玉米粒，五顏六色混合一處，從烤箱裡新出爐，上面一層焦黃，聞著就很香。

嚴博士一定要付帳，汪彤拗不過，嚴博士就說：下次你回請好了。

吃過飯接下來當然是看房子。嚴博士的房子磚房兩層樓，汪彤跟著他上樓，地毯很新，新車裡的味道，洶湧著往鼻孔裡鑽。剛才坐在嚴博士的車裡，也是這個味道。

新房子，今年新建的，嚴博士說，不到二十萬。樓上、樓下兩個客廳。他們在二樓客廳裡坐下來，牆上女人、孩子照片像馬諦斯筆下的聖母跟孩子。她們剛回國了，嚴博士說，兩個月後才回來呢。果然是「五子登科」，汪彤心裡跳過這個詞，想起留學生裡的順口溜，妻子、兒子、房子、車子，還有票子。

嚴博士面上的眼鏡很大，顯得頭很小，個子也很小。我現在想要的基本上都有了，嚴博士手朝著空間揮舞了一下，像偉人揮手。手指處是牆上的照片，兩個小女孩坐在媽媽懷裡微笑。嗯，不知道女孩兒算不算兒子。汪彤心想。

看電視吧，嚴博士拿起了遙控器，我家有中文台，你以後也可以看。汪彤心裡納悶，看房子看什麼電視啊。嚴博士似乎終於想起了正事，遙控器隨即轉向，指著樓道口的一個房間，說：你可以住這裡，也可以選別的房間，很靜的，肯定不會打擾你學習。

汪彤心裡一笑，家裡有小孩，還找室友。到時候小孩一哭一鬧，就夠受的了。電視窸窸窣窣開始了，突然兩個人影跳出來，白花花赤膊上陣。嚴博士一聲不吭，專心把弄手裡的遙控器。畫面上就跳跳停停。汪彤心裡一震，洪水 當前，遙控器像閘門，倒真怕他停下。她挪動一下坐姿，說：才發現office的鑰匙還在我這兒，學生要去上機，就這一把。我得去開門。嚴博士像是剛從夢中醒過來，說：好，那我送你回去。

汪彤回到家，心裡還七上八下，看房子看出女人大腿。好在她跑得快，不然下面可能就不只大腿、胳膊了。（一）