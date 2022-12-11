我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：中國疫情高峰1個月內到來 整體度過需半年時間

普亭再暗示不排除先用核武 北約憂俄烏戰爭變歐洲大戰

永恆花期（六）

木蘭舟

或許向日葵自己不會想到，在某一天裡，會成為他人的太陽吧」。

我若有所思地聽著她的故事，表面依舊沉默著。她側著臉，突然詢問起我的創作進度如何。我翻開了畫本，這幾日積累下的素材躍然紙上，形態各異的人們在這縮小的「世界」裡相遇了。

不知何時我才發現，那少女一直好奇地探著頭，望著我手裡的「世界」。見此，我像以往一樣，遞給了她。「你是我畫展的第一位訪客。」我笑著說，「是迷你畫展。」她糾正道。

隨後她開始像讀兒童刊物般，將上面認識的面孔指認出來。隨著每次翻頁，上面的人物速寫變得越來越陌生，我沒有印象最近畫過這些面孔，但又的確感到似曾相識。

「你還記得他們嗎？」她冷不丁地問道。我左思右想，不知該怎麼回答，或者說不知是否相信我自己此時腦內的想法。

我動了動嘴唇，但沒有回答。她似乎看穿了我內心活動，也沒繼續追問，只是靜靜闔上了畫本，還給了我。

我接過畫本時，她用那藏在披肩下的手輕輕托住了我的手，「你看清了嗎？」

我難以置信地眨了眨眼睛，的確，我擁有一條和少女一模一樣的義肢，上面龜裂與褪色的位置完全一致，就像鏡像魔術一般。

我神經反射似地猛然抽回了手，少女似乎已經預知到我的反應，只是緩緩地也將手收了回去。似有若無的眩暈感像小蟲的利齒在一點點蠶食著我的大腦。我像醉酒的酒鬼似的，搖搖晃晃重新回到街上，無意中踐踏在水窪上的鞋被徹底濕透了。陽光已經不知不覺地透過了雲層照耀在地面上，在水面的反光下，我像是漫遊在沙丘之上，在一絲混沌的思緒中，回想著回到住處的路線。（六）

畫展

上一則

台北故宮也沒有 康熙、日皇都愛的「十二花神杯」登場

下一則

威尼斯的生死悲歡

延伸閱讀

賓州16歲少年槍殺13歲少女 秀「鮮血人腿」問友怎棄屍

賓州16歲少年槍殺13歲少女 秀「鮮血人腿」問友怎棄屍
擄網戀南加少女 維州警焚3人遭擊斃

擄網戀南加少女 維州警焚3人遭擊斃
吳亦凡騙少女細節公開：加了微信就問哪年哪月生

吳亦凡騙少女細節公開：加了微信就問哪年哪月生
自己的國家自己告 環保少女童貝里怒當局氣候政策違憲

自己的國家自己告 環保少女童貝里怒當局氣候政策違憲

熱門新聞

1886年斯卡拉歌劇院演出第一幕末的插圖。（取自維基共享資源）

最偉大的情人

2022-12-04 02:02

回味似水年華

2022-12-08 02:01

上帝的預謀

2022-12-05 02:01

掐不死的溫柔

2022-12-06 02:01

爸爸不見了

2022-12-09 02:01

發飆的家屬

2022-12-03 02:01

超人氣

更多 >
開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元

開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元
伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」

伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」
美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨

美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨
世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？
再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室

再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室