或許向日葵自己不會想到，在某一天裡，會成為他人的太陽吧」。

我若有所思地聽著她的故事，表面依舊沉默著。她側著臉，突然詢問起我的創作進度如何。我翻開了畫本，這幾日積累下的素材躍然紙上，形態各異的人們在這縮小的「世界」裡相遇了。

不知何時我才發現，那少女一直好奇地探著頭，望著我手裡的「世界」。見此，我像以往一樣，遞給了她。「你是我畫展 的第一位訪客。」我笑著說，「是迷你畫展。」她糾正道。

隨後她開始像讀兒童刊物般，將上面認識的面孔指認出來。隨著每次翻頁，上面的人物速寫變得越來越陌生，我沒有印象最近畫過這些面孔，但又的確感到似曾相識。

「你還記得他們嗎？」她冷不丁地問道。我左思右想，不知該怎麼回答，或者說不知是否相信我自己此時腦內的想法。

我動了動嘴唇，但沒有回答。她似乎看穿了我內心活動，也沒繼續追問，只是靜靜闔上了畫本，還給了我。

我接過畫本時，她用那藏在披肩下的手輕輕托住了我的手，「你看清了嗎？」

我難以置信地眨了眨眼睛，的確，我擁有一條和少女一模一樣的義肢，上面龜裂與褪色的位置完全一致，就像鏡像魔術一般。

我神經反射似地猛然抽回了手，少女似乎已經預知到我的反應，只是緩緩地也將手收了回去。似有若無的眩暈感像小蟲的利齒在一點點蠶食著我的大腦。我像醉酒的酒鬼似的，搖搖晃晃重新回到街上，無意中踐踏在水窪上的鞋被徹底濕透了。陽光已經不知不覺地透過了雲層照耀在地面上，在水面的反光下，我像是漫遊在沙丘之上，在一絲混沌的思緒中，回想著回到住處的路線。（六）