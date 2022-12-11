「你在那裡面都是怎麼過的？」他用一種緩慢、模糊，沒有任何指向性的嗓音問那個人。

「寫信。」老人說。

「給誰寫？是給你老婆嗎？」他有點兒吃驚，一個人要多無聊，才會做這種事。上學時，他最怕寫作文，絞盡腦汁也寫不出幾句話。從沒有想過，關在裡面的人還可以做這個。那他的叔叔呢，會在裡面做什麼？

「是的。我給她寫了很多信。那也是我在裡面唯一的寄託。」老人大聲說，他的聲音幾乎被潮聲淹沒。

他想起很久以前，那個老人也把自己關在家裡不停地寫啊寫。那年，做為管道維修工的他來到那人家中，幫忙疏通下水道。堆積如山的書籍，一落落都快堆到天花板了，根本沒有下腳的地方。老伴死了，子女都在外地，他除了吃飯、睡覺，就是寫書，沒日沒夜地寫。有一年夏天罕見的熱，還照樣寫個沒完，被人發現時，已經暈倒在房間裡毫無知覺了。後面的事情，還是幾年前他在新聞裡看到，說是死於熱射病。

「那你怎麼還一個人生活……也沒去找她？」他語氣古怪，好奇與揶揄兼而有之。

「找她做什麼呢？我想，這世上大概沒有人會歡迎一個從監獄 裡出來的人吧？」老人大聲說。

「可你們的感情似乎很好啊，還給她寫信，寫那麼多信……她都有回嗎？」即使得知老人一無所有後，他還是無法抑制那種難以名狀的羨慕之情。

「那些信沒有寄出，她什麼都不知道。」老人頓了頓，「其實，我也不想讓她知道。」

「我×！」他對著夜色罵了一句什麼，馬上又閉了嘴。他似乎想起一些什麼，一些人的身影在腦海裡緩慢湧現，隨即又變得模糊不清了。（全文完）