吹薩克斯風的男人（九）

我後來那麼快從強巴的感情裡走出來，完全因為有了鄰居作家彼得這樣一位不同尋常的朋友。

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我離開強巴後，樂隊就散夥了。但我有時會接到山姆大叔的邀請，去他家裡與樂迷們團聚。在那裡我總會見到許冬子、托尼先生、李莉，還有作家彼得等，惟獨沒有見到過強巴。聽他們說，強巴有了新的女朋友，又聽他們說，強巴帶著他的新任女朋友離家出走了。然而山姆大叔卻說，強巴還是原來的樣子，根本不可能離開他的養母。他還等著她的遺產呢！大家七嘴八舌，議論紛紛。我什麼也沒說，他們見我不吭聲，大家就換了話題。

後來因為我的助教年分到了，可以申請副教授職位，每天忙著填寫各種表格，與寫升職報告，再加上修改論文，我就沒時間參加山姆大叔那裡的活動了。久而久之，我那把小提琴，在貯藏室裡歇業已久。

某天，我因修改論文弄得頭昏腦脹，去河邊散步時遇見了作家彼得。他正對著河面吹薩克斯風，那悠揚的樂聲如泣如訴，一下抓住了我的心。

我停下來仔細傾聽，那是一首〈愛上你等於愛上寂寞〉的曲子。我聽著、聽著，彷彿置身在情景中，那情、那愛和那寂寞，真是別有一番風味。

作家彼得一曲末了，轉過頭看見了我。他笑著說：「我只是玩玩的，不能和強巴比，他吹得才好呢！」我沒接他的話，看見他的藍眼睛，忽然像老友重逢那樣，有種特別的親切感。

說真的，雖然是鄰居，但平時各忙各的，根本碰不到面。然而這次碰面，他忽然邀請我一起吃晚餐，我點點頭。他說他半小時後，在車庫一六二號這裡等我。（九）