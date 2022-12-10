他面帶愧疚地將披肩一圈一圈解了下來，他的聲音壓得很低，幾乎快被雨聲覆蓋住了：「先生，是否可以替我歸還這件圍巾？」他依舊盯著我說道，「我沒能想到會濕透。」

我看了看他身後似乎像是他弟弟的孩子，又看了看還在滴著水的披肩。我沒有為難他，示意讓他離開。年幼調皮的孩子頭也沒回地就衝進依舊下著暴雨 的街道上，肆意地奔跑著，險些跌倒在地。年長的孩子見勢，也急著追了上去，傘在他纖弱的手裡晃動著，整個人就像是即將駛向暴風圈的小船。他在雨中跑了一會，又轉回身子，向我揮了揮手，隨後消失不見了。

我滿懷遺憾地準備將披肩還給少女，之前我還嘗試背過身去將其擰乾。我苦笑著，她依舊像平時那樣，一抹如淡茶般的微笑將這尷尬的氛圍無形中解開了。我將圍巾遞過去，她雙手舉起並接過去時，我才注意到她那一直藏於披肩之下的胳膊。

那是一支已經殘舊不堪的義肢，表面的塗層褪落殆盡，刮痕與磨損在上面做著鬼臉，無聲嘲笑著少女。她接過圍巾後，慌張地再次將胳膊重新藏了起來，像這雨天裡的太陽。

不過她早就察覺到了我的眼神，少女波瀾不驚地說道：「我不願意嚇到孩子們，包括來買鮮花的客人。」她伸出了義肢，活動了幾下，繼續喃喃道：「我失去它的時候，也是在這相同的雨天。我的住所在炮彈落地時轟然倒塌，斷垣殘壁之間，只剩火蛇在肆意蠶食著這座小鎮。當我再次醒來時，已是在醫院裡。我只記得屋裡屋外那無盡的灰色，只有那一束靠近窗邊的向日葵散發光彩，它在一只瓷杯裡靜靜挺立著，那是那段日子裡唯一黑與白之外的顏色，是最接近陽光的顏色。（五）