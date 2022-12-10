來的路上，出租車 司機告訴他們，這個觀潮點不收費。他們本地人就是在這種地方看潮，但晚上沒人去那裡，「太危險了，不知道潮水什麼時候會湧來。」司機還提醒他們，海邊有一種暗漲潮，在遠處時沒什麼，待到近身，人往往躲避不及，一下子就被帶走了。

這種事情他也知道一點。同事小湯說過，他的大舅在退潮後的海邊撿牡蠣，被突然上漲的潮水沖得無影無蹤，屍骨生生餵了大海。

他們穿過黑暗的草叢，爬了一段陡坡，來到那高高的海塘上。轟隆聲更響了，間隔時間也越來越短。這次，不像是從岩石底下傳出，倒像來自左右耳畔、頭頂之上。

沒想到潮聲是這樣的，好像從一個人的身體內部發出，好像就來自身體左側拳頭大小的心臟處。老人亦步亦趨地跟在後頭，好幾次差點兒絆倒在地。此刻不知有多少暗潮悄然湧來，波瀾不驚中，又有多少人捲入其中，多少命運從此被顛覆。

那一瞬，他鬼使神差地上了那輛出租車，一下子說出那個目的地，像是暗中有人指使他這麼做。想到這裡，他狠狠地咒罵了一聲，去踢腳下的石子。黑暗中，那石塊被踢至堤壩下，連個回聲都沒有。

老人忽然加快步伐，跨步走到他前面去。他下意識地伸手去拉他的胳膊肘，未想腳下一滑，一屁股跌到地上。索性就那樣躺一會兒吧，四肢攤開，也算是徹底放鬆一回。老人也挨著他，席地而坐。暗夜裡的潮汐聲更為激烈、凶猛，簡直震耳欲聾，一下一下沖撞著他的耳膜，好像要把他置身的世界一股腦兒掀翻。他的身體越過聲音的屏障，來到另一個全然寂靜的世界。（一一）