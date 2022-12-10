吹薩克斯風的男人（八）

我正沿著河邊胡思亂想時，有人喊我：「凱麗、凱麗……」我回過頭去，竟然是愛好薩克斯風的作家彼得先生。

「你怎麼在這裡？」我脫口而出。

「我就住在史丹福公寓。」作家彼得說。

「這麼巧，我才搬來史丹福公寓的。」

「無巧不成書嘛！

我只和作家彼得見過一面，一下子找不到合適的話題，有些拘謹。倒是他比較健談，也許是作家的緣故吧！他東拉西扯，就談到上次在山姆大叔家見面的場景了。他說我的小提琴拉得真好，我也不謙虛地回答他：「那當然，我小時候跟上海音樂學院的老師學的。」

他豎起大拇指，然後說：「我只是個薩克斯風的愛好者，我吹得很差。在寫作累了的時候，玩幾下的，強巴才吹得好呢！」他一談起強巴，我就不作聲了。停頓了一會兒，他問我住在幾號。

「史丹福公寓的後樓一○四。」我說。

「我在前樓游泳 池旁的樓上二○六。」

「噢，我知道那地方。這麼冷的天，還經常有人游泳。」

我們就這樣一問一答聊著天，不知不覺，我們已回到了史丹福公寓的大門口。告別時，他忽然說能不能留個手機 號給他，這樣方便聯繫。我心裡想，在一個陌生的住處遇上他，這不是緣分是什麼呢？

我告訴他我的手機號碼，他和我的聯繫就多了起來。我這才知道，他是史丹福大學 的文科博士生，平時喜歡寫小說，也喜歡吹薩克斯風，還喜歡游泳和打橄欖球。他比我小兩歲，我想我們不可能成為戀愛中的朋友。但離開一段感情並不那麼容易，有時候的確需要有替代的感情，才能徹底走出從前的陰影。（八）