我嘗試撐開傘，第一次沒能成功。直到卯足了力氣後，才得以張開傘面，原來裡面的傘骨早已變形扭曲。

我沒有攜帶畫具，轉身逕直走進雨中。水氣充斥在街道上，我小心翼翼地避開如湍流一般的馬路，我的住所早已消失在茫茫的水霧之中。眼前一家老舊的鞋店唯唯諾諾地從濃霧中探出身，腐朽的木板如蔓藤般肆意爬滿了窗戶，我下意識地從縫隙中往店裡窺探。灰塵夾雜著時間，將一切塵封於此。

此時聚精會神的我沒有注意到來自轉角的聲音：「先生！」剛才纖弱的聲音突然上了一個音階，街轉角處一抹瘦弱的影子一閃而過。我信步跟了過去，原來又是昨天的賣花少女。她的衣服有幾處已經被打濕了，我注意到，那件顯眼的紅圍巾也不見了。

就當我準備搭話時，才發現後面還有兩個孩子，看似年紀較小的活蹦亂跳地踩踏著街道上的水窪，濺起的泥水讓年長一點的孩子苦惱不堪。他一邊嘴上勸導著，一邊想嘗試上去控制。不過在此之前，他們已經渾身上下濕了個透，沾滿了污泥，他們恐怕在雨中已站了很久。

想到這，我表面上依舊沒有任何表情，不過心裡笑了笑。少女一臉尷尬地笑著，我才注意到，披肩在那年長的孩子身上。少女小聲告訴我，是為了防止那些孩子凍著，不過事到如今，似乎這披肩也沒有起到多少作用。

我上前將帶來的那支傘交給了那名年長的孩子，示意早點回家。那孩子睜大了眼睛，像是藍寶石般的眼睛裡映滿了好奇，「先生，那，那您怎麼回家呢」他有點緊張，說話開始卡頓了起來。

我沒說什麼，只是笑了笑，將雨傘往他手裡塞了過去。他愣了一會，僵在了原地，隨即又想起了什麼。（四）