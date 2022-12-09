一家人都恨他。祖父母在他進監牢半年內，相繼離世。這種事情在民風淳樸的鄉下是奇恥大辱。

沒過多久，叔叔跟一個來自外鄉的寡婦走了。那個女人看著比叔叔還老，他們不像夫妻，倒像母子。女人挽著叔叔的手，微笑地走過村街。叔叔清冷已久的臉上，也露出久違的笑容。離開村莊前，叔叔將一把祖母生前坐著織網的竹椅，搬上車帶走了。所有人都鬆了口氣，包括他。

這些年，他常常想起那件事。那個夏日傍晚，叔叔帶他去水庫裡游泳 ，回來路過一座橘園，叔叔讓他把風，自己跑去裡面摘橘子。叔叔遲遲沒有出來，他心急如焚，生怕主人從天而降，將他逮個正著。

叔叔抓進去這事一度成為他的童年噩夢。他總在夢裡問叔叔：裡面是怎麼樣的？夢裡的人告訴他，裡面是黑的，就像躺在一個黑箱子裡，箱蓋被人從外面鎖上了。

他又問：拳頭打在身上疼不疼？夢裡的人說，就像打在一團棉花裡，嘴巴鹹鹹的、腦袋暈乎乎的，很快就什麼也不知道了。等叔叔真的從裡面出來，他又沒有勇氣去問了。

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深夜，他罵罵咧咧地走在大街上，老人提著購物袋跟在後頭。他心頭煩亂，很想來一陣狂奔將自己放空，然後隨便躺在哪裡睡上一覺，這一夜也便過去了。耳邊忽地響起煞車聲，「你們要去哪裡？」昏暗的燈光下，一輛藍紫色出租車 的車窗緩緩搖下，露出司機疲倦不堪的臉。

半小時後，他們站在那段海塘前。眼前除了一片辨不出狀貌的黑，什麼都沒有，站久了，才有隱隱的亮光從黑裡滲透出來。他忍不住走了過去，直到一陣聲音從那片黑暗的後面湧來，彷彿岩石下面古老生靈所發出的喘息。（一○）