吹薩克斯風的男人（七）

事到如今，我只能徹底把他從我心裡驅除出去了。

母親自然是不知道我的煩惱，雖然「可憐天下父母心」，但長久不在一起生活，又在兩個國度裡，代溝的確越來越大。雖然我在上海盡量多陪陪他們，還買好機票陪他們去北京 、哈爾濱旅遊；但我人在，心不在。本來千思萬想的故鄉，沒想到回來卻有那麼多的煩惱。

除了相親這樁事，每天父母總是把我的時間安排得滿滿的。家族裡的七大姑、八大姨，讓我必須一一拜訪；除了活人，父母還要求我去拜訪死者。他們說：「爺爺、奶奶的墓地，外公、外婆的墓地，再加上意外病死的你表姊的墓地，都應該去祭奠。」

我的天，彷彿我是家族裡的重要人物，我若不去，他們就說我不孝、沒良心。我就這樣忙忙碌碌地花完了聖誕節和寒假的日子，最後很想去汾陽路看看童年的老屋，都沒時間了。

在新學期開學前，我回到了舊金山灣區。

回來的第一件事，找房子搬家。我搬家的目的，就是要讓強巴不知道我住在哪裡。我不想再見到他，更不想見到他那個妖精養母愛麗絲。我一氣之下，就搬到史丹福大學 附近來了。雖然這裡屬於矽谷 ，房價貴，但環境好，也比較安全。

我租住的新公寓叫史丹福公寓，一部分住著矽谷工程師，另一部分住著史丹福大學的老師或博士生。當然也有其他職業的，我的隔壁鄰居就是個財務會計。

那天我一個人出門到附近去逛逛，離我們公寓不遠處，竟然有一條河，這讓我十分欣喜。因為我從小生長在上海，喜歡生活在有水的地方。水，能給人以滋養、給人以靈秀。（七）