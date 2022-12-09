王幼嘉／圖

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萬普兄除了當作家還喜歡收藏，三十年前認識他就與此相關。山東作家二鵬那天問我：胖子，知道萬普嗎？知道啊。好麼，你倆一路，都喜歡老物件，得給你們攢個局。不久「上河文學獎」在河南開封開盤，二鵬領我到「汴陽春」酒樓去見萬普兄。聽說汴陽春這座二層木樓是宋代建築，牌匾瘦金體不說，雕窗珠簾夕陽垂柳，就差李師師了，潘金蓮也行。萬普兄面對牆上那幅堅稱「康有為真跡」端詳有加，我從旁貢獻一句，「落款有詐」。他「哎呀」轉身，從此成為好友。

這次他來波士頓 看女兒。他這個女兒不得了，是麻省理工學院物理系的博士生。萬普說她專攻量子通訊：胖子我跟你講，我女兒不學則已，一學驚人，將來要領諾貝爾獎。我說好好好，咱這樣普兄，你來紐約我家小住幾日，我帶你到長島 的小骨董店轉轉，沒準撿到漏呢？本來他還堅持，讓我給他找個小旅館，一提「撿漏」改口了，要的胖子，好耍。順便打聽一哈，長島有「愛絲麗」這個地方麼？愛絲麗，有英文嗎？不曉得，隨便問問。

是這樣，紐約長島散落著不少家庭式骨董店，小小的門臉，幾可旋狗的空間，多為一名女性把守，營業時間也比較隨意。所售之物雜亂無章，並無琉璃廠式的分類，一得閣文房四寶、榮寶齋名人字畫，沒這個，完全隨機式。或與家世相關，維多利亞時代的櫻桃木椅、無敵艦隊的炮塔螺栓、西部淘金的一只瓷碗、南北戰爭的半封家書，很有點含金量。

小骨董店可說是長島人生活方式的瑰寶，折射出對其傳統的敬畏和文明的堅守。紐約長島居民不認為自己是紐約人，堅稱他們是新英格蘭 人。新英格蘭地區是美國文明的靈魂，包括東北部六個州，緬因州、新罕布夏州、佛蒙特州、麻薩諸塞州、羅德島州、康乃狄克州，不包括紐約州。當年英國清教徒為躲避宗教迫害來到這裡，並在後來的廢奴運動中扮演重要角色，成為美國文學和哲學的發祥地，也是北美最早體現出工業革命成果的地區。歷史在哪文物就在哪，死規矩，陝西山西沒法搞房產開發，一刨就有貨。

那天一聽萬普兄到波士頓了，我就琢磨帶他見識見識這些小骨董店。雖說他英文一般，收藏經驗又國貨居多，玩玩唄，就當開開眼樂呵樂呵。搞收藏可不就這樣，到處尋麼，前些天我收了個油燈，在瑪莎葡萄園島一家義大利餐館。瑪莎葡萄園島知道吧，哎對，就是小甘迺迪飛機失事的地方。

點菜時我一歪頭，餘光就看到牆角這盞燈了。全是灰呀，八百年沒人動過，這就是包漿，也有叫皮子的。我借上洗手間走近一看，掂掂分量，心裡有了八成。我讓服務員把領班請來，這事不能叫老闆，就得找領班，沒太多切身利益，一抖機靈就賣你了。你是領班？是的。你這身行頭太帥了也，我是男生都動心。謝謝，有什麼能幫到您？瞅那盞油燈了嗎？哦，是以前店主留下的，一直放在那。二十美金勻我得了，我拿回家布置畫室，我是畫家。您是畫家呀，那拿走吧。好麼，到家我一瞧，底部刻著「土倫，1793」幾個字，知道拿破崙的「土倫之役」嗎？不說了不說了。

所以我早早物色了幾家比較喜歡的店面，安排好路線等萬普兄來。長島的地形像條黃花魚，嘴巴朝西、尾巴向東，東西橫陳在紐約外海。西北部是最早開發的社區，很多名人舊居，比如「了不起的蓋茨比」，他老宅就在這裡。還有當年財政部長孔祥熙的二閨女，號稱「孔二爺」，她宅子也在此地。（一）