即使，你喜歡我（全文完）

從古希臘、埃及、日本、中國，到歐洲大陸，水蛭穿梭於醫書，輔佐於醫術。風靡中世紀的放血療法，令人們迷信水蛭包治百病，並以滅族的勢頭對其瘋狂捕撈。至今，水蛭唾腺中的水蛭素仍是最有效的天然抗凝劑，用於治療血栓、高血壓 、腫瘤 等各種疾病。這種樣貌可怖的環節動物讓人反胃，也讓人飲惠。愛恨交織，大概是人類對水蛭最貼切的感情。

雌雄同體，異體受精，水蛭擅長角色轉換，只是轉換的結果不可預測、不可控。倘若牠變成了對方喜歡的樣子，對方卻從中看出了不喜歡，那麼牠們能否成功結緣？倘若牠變成了對方不喜歡的樣子，對方卻從中看出了喜歡，那麼牠們能否冰釋前嫌？倘若牠固執己見，對方情隨境變，那麼牠們能否在未來某個瞬間，感到恍若初見？他還留著那隻電音蝌蚪嗎？他還能複述青蛙蝌蚪和蟾蜍蝌蚪的區別嗎？他還會修編繩手鏈嗎？舊時點滴像彩色水珠般幽幽浮現，恍若昨日，恍若隔世。假如隱生機制能在那一刻啟動，且永不解凍，那麼我和他的故事便有了童話式結局。

想起多年前，閨密翻看我和他在畫展 上的合影，誇張地叫：「這是誰啊？真帥！你倆看著挺般配的，怎麼沒成呢？」

有些人，不是別人看起來合適就合適的。即使，你喜歡我，我也喜歡過你。即使，我願意為你改變。

後來，我在地下室的舊紙箱裡，找到了存儲合影的移動硬盤。由於受潮加之久置不用，硬盤損壞，數據無法讀取，也無法修復，只剩落單的磁頭在磁極迷宮裡徒勞感應，發射出斷裂的、微弱的失效脈衝──泡沫碎進滄海、霰雪飄入塵埃，縱有萬般劭美，一如不曾存在。（全文完）