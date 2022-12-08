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中國放寬防疫措施 佛奇警告：將出現新一波感染浪潮

暗潮湧動（九）

草白

「你沒有騙我，只是有些事情不想告訴我。當然，我也不想知道。我要走了。等會警察來了，拜託別再給我打電話。我他媽的犯賤啊，還給你留下什麼電話號碼。」說完，他把菸頭往地上一丟，用腳尖踩滅，氣呼呼地朝前走去。

沒走幾步，他忽然回過頭來。

「你到底怎麼回事，去海邊做什麼呢？真的是去看潮水？我現在就去告訴警察，有人不想活了，要去跳海。要是你死了，可和我無關。」他越講越生氣，覺得事情就是如此。

隨即，老人嗡嗡的聲音就像泥沙灌進他的耳朵裡：「我在監獄裡待了十一年零八個月加三天。前幾年才放出來，老婆早就和別人跑了，房子也被他們賣掉了。兒子、女兒合著給我租了一套農民的房子，每個月打給我八百塊錢，還常常忘記。為了這次出門，我好幾個月都不敢花一分錢。我沒有騙你，我的確去過加拿大芬迪灣，在那裡看過潮水。那是我人生的巔峰時刻，家庭美滿、事業蓬勃發展，滿腦子都想著如何更上一層樓……」

「你到底犯了什麼事？」他不耐煩地打斷老人的話。

「挪用公款炒股，又碰上08年股災，窟窿太大，填不上……就出事了。」老人輕描淡寫，好像那些事情根本不值一提。

哦，股票、加拿大、看潮、挪用公款，這些個事情即使再過幾輩子也輪不到他。此刻，他忽然想起叔叔，他的叔叔也被關進去過，偷鄰居大爺賣牛得來的錢，判了一年多。叔叔被抓進去那年，他讀小學三年級，再次見面時，他已經上初一了。

誰也不知道叔叔出獄後去過哪些地方，他看上去老了很多，比大伯還老，頭髮花白，腿有點瘸。看人時一隻眼睛遲疑地閃爍著，另一隻凝滯不動，像是假的。（九）

警察 加拿大 監獄

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