顏寧儀／圖

我心不在焉喝著湯，想起了今天遇到的少女，我好奇地問房東 太太有關她的事。她思索了一段時間，像是斷了線的風箏，隨後重新接在了一起，「她可是天生的花藝專家，她的配色和作品形態的選擇以及設計是那麼自然，可惜戰火蔓延到……」

電話不合時宜地響了起來，我突然精神了不少。接聽後原來是畫展 的代辦人，他要求每天都要彙報一下創作進度，這有助於提前規劃展覽時不同類型作品的展覽位置。這通電話使我不敢懈怠。

房東太太似乎通過我的回話，得知了大致狀況，便笑著擺了擺手，示意讓我繼續我的工作。沒喝完的一點剩湯便與我的咖啡 ，組成了我這獨特的夜晚。草稿和繪具逐漸在桌上變得雜亂無序，窗外為數不多的幾盞燈終究被漆黑的夜晚撲滅，惟獨只剩我房間裡那一盞老舊的銅質檯燈，像是在漆黑浪濤中掙扎的孤舟。

第二天早上的傾盆大雨，澆透了我的夢，我掙扎爬了起來，收拾著廢紙團和畫具。房東太太在門口的搖椅上悠然自得地看著書，時不時喝幾口茶。我下意識地喝了口隔夜的咖啡，恍惚間似乎也喝出了茶的感覺。只是當我走到門口時，「茶」的味道消散了，只剩下無盡的酸苦味。

我滿臉疲憊，拎著自己的畫具躲在雨棚下。「要來點茶嗎？請自便。」房東太太依舊將視線留在書頁裡，自顧自地說。

我給自己倒了一點，茶水流進口腔時，一切似乎又回到了原位，咖啡與茶再次被區分開來。我望著陰沉的雨，內心像是有千萬個信徒跪坐在一起，祈禱著雨能早點結束。那種信念彷彿即將從我的軀體破殼而出，只是愈來愈大的雨聲如同歡快的合唱，將我的信徒一一擊潰。

房東太太又翻過了一頁，她時不時往遠處張望，似乎更喜歡這種雨天。此時一對模糊的身影在雨中漸漸顯形，只見情侶模樣的男女用包遮住頭頂，在雨裡奔跑著，動作充滿著無力與慌張。

我在我的畫本記載著這一刻。房東太太招呼著他們，一開始他們沒有聽到，依舊像受驚的野馬一樣奔跑著。直到房東太太將書捲成話筒狀，又接連喊了幾次，他們才反應過來。

水淋淋瀝瀝地從他們的衣服上滴落下來，在地上形成了一個個水窪。他們兩人面面相覷，過了沒一會，他們彼此嘲笑著對方狼狽的樣子，在我的畫紙上逐漸顯現。

房東太太從搖椅下掏出了一柄老式雨傘，過時的紅花綠葉圖樣在老舊泛黃的傘面上忘卻了凋零，年輕人接了過去。他們穿得很時尚，前衛的耳飾、昂貴的風衣，無不讓這支雨傘在他們身邊顯得突兀。

年輕人用蹩腳的本地語道了謝，房東太太擺了擺手，一臉淡淡的微笑說：「如果你們需要的話，可以留著用，我還有很多。」我又看了一眼，的確，搖椅的底部還有很多類似樣式的雨傘。

那對情侶打著傘依偎在一起，漸行漸遠，沒有了剛才的狼狽。雨在此刻被賦予了不一樣的意義。「那支傘又將一切重新連接在一起。」我在這幅速寫的角落寫道。

房東太太喝口茶，繼續翻開她之前看的那一頁。「這些雨傘幾乎陪伴了我走過了半生。」她喃喃道，「它們被遺落在我當時就職的醫院內，傷兵的家屬們來來往往，但有些傘便永遠留在那了。不過在那對年輕人手裡，這雨傘又有了新的意義。」

「那他們有歸還的嗎？」我隨口問道。

「有，我記得幾年前還有一支從海外寄回的，當然也有一些傘我再也沒見到過了。但這又如何呢？每一件未被淋透的衣服，都是對傘最大的褒獎。至於最後是在一個人的床下還是雜物間內，這或許並不重要了。外面冷，我先進屋了。」房東太太把書籤夾在未讀完的一頁，拿上茶回房了。

我信手拿起了一支傘端詳著，傘面的邊緣早已褪色，織品的線脫落，隨風飄蕩。（三）