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中國防疫鬆綁 無症狀與輕症者可「居家隔離」

評／拜登給足台積電面子 綑綁半導體盟友形象劍指北京

即使，你喜歡我（一一）

胡剛剛

我搜索到他的社交網頁，發現帳戶已變為非活躍狀態──好友列表清空、照片動態失蹤，連頭像也重置為平台默認的灰色幾何圖形。這些年到底發生了什麼？他現在在幹什麼？他的一面之詞，是深思熟慮的暗示，還是一時興起的抱怨？我胡思亂想，如坐針氈，為了遏制一探究竟的衝動，索性推開電腦，跳上沙發做了一百多個仰臥起坐，累得氣喘吁吁、滿頭大汗。

我平躺著，盯著光禿禿的天花板，一遍遍告訴自己，我的擔心和關心無望緩和局面，只會節外生枝。他說自己痛苦不堪，或許痛苦不假，不堪未必，至少他還可以表達。他忘記過對我的許諾，也會忘記對自己的詛咒吧？但願我多慮，但願我是他不屑多慮的情緒垃圾桶。畢竟淡漠多年，他的過往，我無據批判，他的近況，我無權發言。只是，為愛情不設界線的付出，究竟意義何在？或許，付出者視付出的過程為收穫，單純享受不斷付出的過程吧？而付出者與獲取者應該怎樣相處，才能使親密關係趨向互利而非互害？自認為不具備付出者的勇氣和獲取者的霸氣，我不敢妄斷。

……飢餓的水蛭抻長身體，左搖右擺，向各方探路。牠動用頭端和體節的感受器搜集信息，不放過微弱的水波和光照。鎖定宿主後，牠用尾部吸盤固定自身，收縮咽部肌肉，探出三瓣鋒利的半圓形顎片，切開宿主皮膚，留下大寫字母「Y」狀的吻痕。牠從不釋放麻醉劑，但宿主不覺得痛，等到發現，為時已晚──吸血量驚人的水蛭，已經完成了令牠增重數倍的暢飲。宿主氣憤，卻不忍責怪牠，因為牠與他的關係太密切。（一一）

肌肉 字母

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