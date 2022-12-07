警察 看著老人，好像在驗證他的話是否正確。老人點點頭，拿起紫色無紡布購物袋往門外走去。他簽了字，搶過老人手中的東西。兩人一路疾走，從派出所所在的小路，一直走到燈火通明的步行街上。

他們在路邊椅凳上坐下，老人呼哧呼哧喘著氣，他也累得直不起腰。就像兩個逃離現場的罪犯，終於來到法外之地。

他從口袋裡摸出香菸，深深地吸了一口，又吸一口，對著煙霧瞇起眼睛。

「你住在哪裡，怎麼一個人在那種地方？」

「觀潮公園都要收費，我就想著找一個不要錢的地方看看。有人告訴我，城外有一段海塘是不用收費的。我決定走路過去，反正夜潮也要晚上十一點多。走到立交橋那裡，我肚子疼，蹲在草叢裡方便時，警察就來了。然後就被他們拉到派出所了。」

「你的家人呢，為什麼不告訴他們？」

「我是偷偷跑出來的，不能讓他們知道。」

「那你幹麼讓警察打我電話，誰他媽大半夜的想接到警察電話啊？」他衝著老人嚷道。

「嗯，實在對不住。」老人低著頭，就像罪犯站在法官面前。

「知道就好，我差點兒……」他忍住沒把那話說出來，心裡卻莫名地有些興奮。派出所既然去過了，以後絕沒有再去的道理。

「喂，你還沒告訴我，你住哪兒呢？」他大聲喊道。

「我……沒有住的地方。」老人囁嚅著，聲音很輕，惟恐被人聽見。

「你不是去過加拿大 嗎？你不是爬過雪山嗎？你不是很牛逼嗎？怎麼會沒有住的地方！」他衝著老人吼叫著，似乎這事比大半夜去派出所還讓他生氣。

「我騙你的。我沒有去過加拿大。我哪兒也沒去過。」老人慌亂地說。（八）