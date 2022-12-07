吹薩克斯風的男人（五）

「你、你……」

為了顧全大局，我還是沒有把想說的話說出來，然後轉過身對大家說：「強巴來了。」

隊員們七嘴八舌地說：「今天隊長來遲了，該說個段子給大家聽聽。」

強巴說：「段子免了，我還是吹一曲Going Home吧！」說著，他就拿起薩克斯風吹起來了。

我第一次聽這首曲子，是在公園裡那個絡腮鬍子吹的。絡腮鬍子叫杰夫，今天沒有來。此時強巴吹得如泣如訴，把我的思緒帶回到了遙遠的故鄉上海。我彷彿看見了外灘、看見了黃浦江水，還看見了我小時候學琴經常走的汾陽路。是啊，我已經很多年沒回去了。我想回家的願望，越來越迫切。

強巴吹完這首曲子，竟然淚流滿面。他的情緒一下影響著在坐的每一位，說起來，聚在這裡的人都是移民 ，他們都有自己的祖國和故鄉。

山姆大叔說：「我的故鄉在南非 ，那裡有我年邁的父母，還有我的兄弟姊妹。」

他這麼一說，大家都各自說出了自己的祖國和故鄉。許冬子也一把眼淚、一把鼻涕地講了他如何從廣東來到美國打黑工的辛酸史。

這次聚會的主題就變成了「思鄉」，每個人都演奏了一首「思鄉曲」。唉，強巴就是有這樣的領導能力，做隊長確實是合適人選。

4

那天晚上散會時，強巴說他送我回去，但我沒理他，管自己先走了。我正生他的氣呢！他有許多謎團讓我不得其解，心生懷疑。他說他感冒了，可他怎麼陪養母愛麗絲去星巴克 了呢？他說他不來參加活動了，怎麼又突然來了呢？誰知道他葫蘆裡賣的什麼藥！

記得剛開始與強巴交朋友時，我說過我不會傷筋動骨的。只是人非草木，在我和他之間橫亙著他的養母愛麗絲，換誰都會不舒服吧！（五）