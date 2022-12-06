即使，你喜歡我（一○）

「她甚至不許我出差、上夜校進修、陪客戶吃飯。我不僅失去了社交圈、個人愛好，還喪失了很多機會。從結婚到現在，我的事業毫無起色，我早就破罐破摔了，只望不遭同僚陷害、不被公司裁員 。

「她曾經很安靜，和你一樣安靜。如今她從早到晚喋喋不休，問我在想什麼、為什麼這麼想、這麼想是不是因為不愛她了。我告訴她我愛她，她不信。我說她，她吼我；我吼她，她求我，鬧得凶的時候，家裡的易碎品無一倖免。她折磨我，又依賴我。我筋疲力竭，彷彿行屍走肉，無時不想擺脫現狀，又無時不深深自責。我毀了她，卻救不了她。我愧對於她，所以不能置她於不顧，可這樣下去，早晚，我的血會被她吸乾。

「不要回覆這封郵件，千萬不要，我點完發送鍵，就會刪除它。她和我共用郵箱。我知道我在冒險，可我痛苦不堪。其實我不了解她，也不了解你，因為我不了解我自己。我自私，又盲目自信。你的腳步比我慢，但足跡不比我淺。你能看到平靜水面下的潛流，也許那是危患。那天看新聞，我看到你在畫展 上接受採訪，你畫的鳥兒很漂亮，眼神裡有別人畫不出的天真無邪、無拘無束……我想起你給我講過的歌利亞的故事。請不要放棄畫畫，即使有一天與我失聯，記住，我依舊是你的粉絲。……唉，多希望生命就此終結啊！」

我很久才從震驚中恢復，若非詞句中對我的熟悉程度，我壓根不相信這封郵件是他寫的，尤其是信末懸繞的厭世，完全違背他的性格。有什麼辦法可以從側面獲悉他的近況？（一○）