吹薩克斯風的男人（四）

這是棟十四層高的公寓大樓，山姆大叔住在頂層。一樓大廳裡，有幾張沙發，還有君子蘭。那個管門的管理員給我們打開大門後，就在登記各家各戶的快遞，並在快遞包上寫門戶號，以便業主或租客 取件時方便認領。

我們出了電梯，長長的樓道上，一扇扇門全部緊閉著。一四二○在樓道的底部，旁邊有扇門通向露台。我摁下了門鈴，來開門的山姆大叔說：「請進、請進。」然後領著我們進入客廳，向坐在沙發上的幾位男女嚷道：「凱麗來啦！」

大家站起來向我問好，我隨即向他們介紹了許冬子。許冬子一緊張，隨口用中文說：「幸會、幸會，認識你們真高興。」我把他的話翻譯成英語，在座的每一位都表示歡迎。

屋子裡暖暖流淌著音樂，山姆大叔的妻子，一個四十多歲捲頭髮、黑皮膚女人，從烤箱裡拿出來熱烘烘的蛋糕，招呼大家一起吃。我和許冬子就坐在堆放的薩克斯風、小提琴、小號、吉他、爵士鼓、鋼琴的樂器旁邊。

山姆大叔給大家介紹說：「這是彼得先生，他是愛好薩克斯風的作家，今天也是第一次來參加我們的活動。」

彼得先生看上去很年輕，白皮膚、藍眼睛，是標準的美男子。他很有禮貌地站起來，向大家點頭打招呼。坐在他旁邊的是音樂評論家托尼先生，他是山姆大叔的好朋友，雖然已經五十多歲了，但他穿著考究，頭髮梳得一絲不苟。

坐在托尼旁邊的是李莉，她是小提琴手，從北京 來美國的。我正想和李莉聊天，忽然有人摁響了門鈴，我三腳兩步地跑去開門。打開門的一剎那，我驚呆了，脫口而出：「怎麼是你？」

「為什麼不能是我？」強巴微笑地說。（四）