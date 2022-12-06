顏寧儀／圖

在工作室的門口，我的眼神像一隻等候獵物的鷹一般，握在門把上的手漸漸開始僵硬。連夜的驟雨妄想著要阻止我的視線，但聽到信差哼著往日相同的小調時，我冒著傾盆大雨，一口氣跑到信差眼前。

他沒表現出多少驚訝，在過去二十年裡數不清的日子裡，我就是這樣將自己的服裝設計稿件，交給信差的。我偶爾思索著，這麼做是否有些多餘，但每當想起到目前為止，我從未將稿件寄丟時，我便不再質疑這件事了。

每次這個時候，我都會長舒一口氣，將工作室的門鎖上，賞自己一瓶啤酒。但今天稍有不同，幾個月後便是我舉辦個人畫展 的日子，也是夢想成真之日。從今天起，我可以專注於畫展的內容創作，不再受到工作的干擾。最重要的是，我可以回到那只剩充滿殘破記憶的故鄉了。

回到工作室後，我不知自己在等待著什麼，坐立不安的我決定直接帶上幾天前就打包好的行李，提前到火車站。

我來得太早，車站空無一人，夕陽終究是融化了，流進了地平線。我站在遙遠的距離外，見證著太陽逝去的過程。車站的燈一個接一個亮了起來，就如逐漸多起來的旅客一般。似火的日光被這些冰冷的燈光取而代之，我環顧四周，每個人的影子開始追逐著自己的主人。沒多久，在一陣刺耳的鳴笛後，大家各自拖著大大小小的行李上了火車。

一片斷壁殘垣之間，唯有一處鐘塔還屹立著，鐘鳴像波紋一般，充滿了韻律。但突如其來的爆炸聲讓洪亮的鐘鳴顯得如此縹緲。就當鐘即將再次敲響時，鐘體猛然爆裂，破碎的鐘塔即將倒向我時，我的身軀猛然一顫，我醒了。

遠處悠揚的鐘聲再次響起，我緩緩地將手扣在了火車窗上。遠處的風景像春風般在我指縫間來回穿梭著，風吹得我視線開始變得模糊，鼻腔裡的痠痛感衝擊著大腦。

我顧不得這些，拖著行李在人群中穿梭著。車站的盡頭，恍然間像是一張巨大的風景明信片擱置在我的眼前，故鄉的風景還是那麼樸實無華。我行走在林蔭大道，再回首時，火車站早已消失在視野之中。前方的下坡道似乎無限延展著，看不到盡頭。

我佇立在路中央，風拂過樹葉的聲響，讓我恍惚間有種站在時空某處的感覺。幾步之後，我在一處房前停了下來，一棵蒼老的梧桐樹上，完全褪了色的鳥屋依舊結實地掛在上面。我不自覺地笑了笑，因為我還記得曾經的顏色，上方漆了一層亮麗的紅色，屋身則是簡潔的白木，只有一層透明漆。

我拖著行李，搖響了房門上的鈴鐺，隨著門吱呀一聲，一張我再熟悉不過的臉從門後探了出來。確切說，是熟悉又陌生，我從小就認識的房東 太太。上一次見到她時，還是滿頭黑髮，如今已戴上了老花鏡，髮色也只剩下灰與白的交錯。那無法直視的眼袋也宣示著一個人冬天的到來。

她只看了我一眼，就叫出我的名字，我有點驚訝。她似乎看透了我的心思，「你那雙眼睛我怎會忘記呢？」她隨口說道，然後便一臉笑意邀請我進屋。

剛進屋時，一股混合著木頭、茶葉和老房子的氣味，在空氣中瀰漫著，曾經的一些記憶像是拼圖一般自行拼裝著。環繞四周，陳列的物品似乎都在原處，我像稻草人似地原地不動時，房東太太遞給了我一杯茶，並將我的行李安置在一邊。我簡短地向她解釋著此行的目的，隨後整理著箱裡的畫具，準備開始外出寫生。

春日漫步在故鄉的街道上，有一種無形的愜意。我小心翼翼地穿梭於街邊店鋪的防雨棚之間，雨水在這老街參差不齊的地磚上，一層又一層地塗著油彩，在太陽的照射下熠熠生輝，完成了最終的點睛之筆。（一）