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看好中解封 大摩調高中股評級至加碼 他說是時候買進了

白紙運動後 武漢大學數百學生冒雨聚集要求離校返鄉

即使，你喜歡我（九）

胡剛剛

「我妻子睡著了，她和我吵了一天一夜，終於熬不住了。我還有兩小時上班，就不睡了。這些年，她越來越愛吵架，我每個月要專門請假陪她吵，她都嫌不夠。這次她發火，是因為她給我打電話的時候，我正在會議室給員工演示項目規劃，沒接到。

「本不想和你說這些，可我好壓抑。除了你，我無人訴說。

「我和她一見鍾情，像當年遇到你一樣。你的畫吸引了我，她的舞吸引了我。你們名字的發音非常接近，有一刻，我以為她是你的分身……但是她比你聽話，什麼都聽我的，我說結婚後要收心，她便不再跳舞。她學會了我的方言，換上傳統服飾，給我做家鄉菜，改信我們的宗教……她做出的犧牲讓我感動，可以說，她為我放棄了她原有的一切。我覺得自己是世界上最幸福的人。可漸漸，我不快樂了，當我消滅掉她除我之外的全部關注點後，我感到自己被鉗制了。她像帶靜電的塑料袋一樣黏著我，讓我透不過氣來。我本以為相愛等於形影不離，可沒料到形影不離是如此恐怖。如果我離開她視線，她會每隔幾分鐘給我打一次電話。如果我不接，她就一直打，打到我手機耗盡電量關機。再見面就是咄咄逼人的質問、荒誕無稽的怒斥、歇斯底里的哭號。她掌控我的行蹤，我在家必須用座機打電話，她在旁邊監聽。她在我的手機裡設有定位追蹤，月月檢查我的通訊記錄，並逐條盤問。除了上班，她不許我單獨外出，包括購物、寄信、看病，和朋友聚會、打球、登山，更別提去海邊。」（九）

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