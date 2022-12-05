他面無表情地抓過那個皺巴巴的本子，把旅店名字寫在上面，同時還有自己的手機 號。猶豫片刻後，他在旁邊寫上姓氏：邱，又寫名字：振杰。寫完後，還歪著頭「欣賞」了幾秒鐘，「杰」下面的四點水可真是漂亮。他曾花很長時間練習簽名，沒想到在這裡用上了。

他們在出站口分開，他準備打車到處轉轉，踩個點，如果下次來這裡搞活動就方便多了。該選擇哪個片區、布局哪個酒店，都是大有講究的。酒店一定要高級，這點小錢不能省，越高級越能顯示公司實力，也更容易讓人信服。另外，送給老人的禮品也要精挑細選，不能是廉價貨。服務方面更要細致入微，比親人還親。

黃昏的時候，他來到一個老年人出入的公園，到處都是跳廣場舞的男男女女，熟悉而親切的面容讓他興奮不已，好似進入工作現場。在他眼裡，老人只分兩種：有錢的與沒錢的。只須看上幾眼，他就能快速判斷出，一般都差不離。

他們千方百計邀請那些人來賓館開會，每天電話問候、上門送請柬，並施以小恩小惠。只要肯來，就有機會。他們向目標客戶熱烈地允諾那根本不存在的健康，說到動情處，雙方都熱淚盈眶。

只有一次，在那個沿海小城，他們說服一個面色蒼白的老人買下全部產品。後來得知那人是癌症 晚期病人，驚慌失措地跑掉了。

他拍下公園裡的人群照，發給同事小湯，「怎麼樣？下次咱們把分會場搬到這裡來？」

小湯回了一個齜牙咧嘴的表情，讓他做個專項調研，重點關注此地有沒有同行相競。（六）