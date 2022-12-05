對這樁事，只有萊瑞一直保持緘默。在家裡遇見吳梅，他照舊微笑著點點頭，佯裝什麼都不知道。直到送她到機場 ，兩人互道再見的時候，他才看著她，滿含深意地說：「你知道嗎，喬是個理想主義者，理想主義者注定是孤獨的，有時也會給別人帶來痛苦。」

吳梅沒有答話，她不知道該說什麼，也許還是這位校友更了解米尼。對她來說，米尼就像一團迷霧，她在不知不覺之間陷落進去。可當迷霧散去，她卻再也尋不到他的蹤影了。

一年之後，吳梅收到徐凱寄來的離婚協議書，她飛回北京 和他辦了離婚手續。不過，徐凱還算是個通情達理的父親，他同意讓毛毛跟著媽媽來美國上學。他這麼做，不知是出於對兒子教育 的考量，還是為了自己未來生活的便利。但對吳梅來說，她總算有兒子作伴，不再形單影隻了。

她偶爾還會聽一聽米尼送給她的藍調。這個時候，她會情不自禁地想起落地美國的第一個夜晚，彷彿海上的霧從四面八方湧來，漫過堤岸。「梅、梅……」恍惚之間，她又聽到那聲熟悉的呼喚，低沉短促，好似耳語。那多半都是在她迷迷糊糊的夢裡。

她也會時常想起徐凱的那句話：「中國女人容易被西化，什麼藍調、紅調都能給矇住。」當時聽起來那麼刺耳，不屑一顧的譏諷、無可救藥的埋怨。而現在的她，已經能心平氣和地回味往事，徐凱這麼說，也許有他的道理，她想。

在美國久了，藍調的神祕感已漸漸淡去，消失了。好像一幅畫，當你走近時，才恍然發覺，原來它並不是你想像的那個色彩。

她，再也沒有聯繫過米尼教授。（全文完）