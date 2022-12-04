即使，你喜歡我（八）

那個季節，他曾對我說：「你一日不答應我，我便一日不娶。我等你十年、二十年、五十年，等你一生一世。」彼時的刻骨銘心、涕泗交頤，如今看來多麼諷刺，

更諷刺的是，他在一封來信裡，寫錯了畫展 的月分。倒也不必苛求，蜉蝣濃縮了精華的時間軸上，密集的單位刻度擠不下久遠的記憶。

幸好處於不同頻段的我終未動搖，若我違背直覺與他結合，將是對他與對我的不負責。他值得擁有一位與他同步調的伴侶。

後來他不再給我發信，我不介意，也無權介意，唯有新年致以簡單祝福。他的回覆更簡單，拷貝黏貼我的文字，然後把句末的嘆號換成省略號。省略號越來越長，一個接一個的斷點，斷過似水流年，斷斷續續，八載過去，他發來最後一封信的時候，我正在讀愛倫‧坡的〈凹凸山的傳說〉：貝德爾奧耶先生從凹凸山遠足返回後患上風寒，在接受水蛭局部吸血治療時，被意外混入醫蛭的毒螞蟥襲擊右側太陽穴，當場斃命。

離奇的是，他的靈魂在之前的遠足中，穿越回1780年印度 聖河河畔的蔡特‧辛格叛亂現場，附身在死於右側太陽穴中箭的戰士奧爾德貝體內。後來，人們從二者姓名拼寫順序的神祕關聯中發現，貝德爾奧耶先生是死而復生的奧爾德貝。

死亡、還魂、巧合、宿命……尚未掩卷，指尖已浸染忐忑。我平復呼吸，打開他的郵件──出乎意料地一大篇，結構凌亂、措辭潦草，有些像醉酒後的夢話。

我不得不讀得很慢，讀懂了語意清晰的幾段：

「你還好嗎？畫了什麼新作嗎？」（八）