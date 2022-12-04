這是一座充滿活力的小城，是全國百強縣之一，也是走南闖北之人的淘金之地，那裡正歡迎他的到來。

他決定中途下車，不回老家了。可要是那樣的話，他就要拿身分證入住。小湯說得沒錯，那種新聞時不時會跳出來，某某犯罪分子以免費體檢、保健養生等為誘餌，哄騙老人高價購買所謂保健品被抓，不能不防著點。

事後，他認為自己的建議無可挑剔，也是實情。由於觀潮客從四面八方湧來，小城的接待能力已超負荷，並無多餘房間。而他早在一個禮拜前就已訂下，還是標間。他可以讓出一張床，共用一個房間，這樣兩人都省錢了。

「只是條件差點，隔音效果不太好，床單上可能有霉味，畢竟價格便宜啊。反正只是夜裡睡個覺，不需要那麼講究是不是？」那時候，他已經認定這個人根本沒錢，他只想借用一下對方的身分證而已。

但老人想也沒想，搖頭，「不行，我不能和別人合睡一個房間。年紀大了，睡得淺，呼嚕聲又響，怕吵著別人。」老人表情嚴肅地解釋一通。

「可真的沒有房間了啊。即使有，也是套房，幾千塊，很貴的。」他不死心，一再說明，老人還是搖頭。再說下去，就要讓人起疑了，他不得不住了口。

他想著要不要鋌而走險，或臨時去辦個假證。可海寧人地生疏，去哪裡找這種渠道？

臨下車了，不知是剛才那番拒絕的話讓老人不安，還是因為旅途將盡，需要找人聊一聊，老人居然主動湊過來，「你住在哪個旅店啊？我想著要是實在找不到地方……」他把聲音壓得很低，生怕被人聽見。（五）