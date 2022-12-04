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藍調（一七）

舒怡然

當她敲開米尼辦公室的門時，米尼吃驚地站起來，說：「你請坐，梅，真抱歉，旅行回來後，很多事等著處理，一直沒抽出時間來和你聊聊。有什麼事需要我幫助嗎？」

她一時語塞，為什麼要來找他呢？質問他、譴責他，聽他說對不起？她低下頭，抑制住洶湧欲出的淚水，「米尼，我只想知道，為什麼？」她的聲音低得像耳語。

米尼沉吟了一下，說：「梅，我知道，對你來說，這的確是很難的，讓我怎麼和你解釋呢？有些事我也左右不了局面，可我會盡力幫助你的，就像當初我幫助你來美國一樣，請你相信我。我有位校友是芝加哥大學的教授，如果你願意去他那裡讀博士，我可以推薦你。」

他說話時，眼睛一直看著她，她在那雙灰藍色的眼睛裡尋找著，可她再也看不到她希望看見的東西了。

她站起身，只輕輕地說了一句：「不用了，米尼，謝謝你的好意。」便離開了那間辦公室。

後來，有中國同學告訴她，當時如果米尼教授不這麼做，他可能會失去終身教授的職位。在關鍵的時刻，他到底還是做出了「明智」的選擇。

聽說吳梅要轉去芝加哥讀書，杜蘭尼太太的確吃驚不小。她一個勁兒地長吁短嘆：一個女人在外面，真是夠難的了。也不知道這個米尼教授出了什麼事兒，怎麼就容不下一個女孩子呢？

黃太太則有些悻悻然，她悄悄地問吳梅：「是不是米尼幫忙搞定的？芝加哥大學可不容易申請到獎學金呢！當初我申請兩次，都給拒了。」

吳梅不想再理睬她，便說：「是又怎麼樣，他一位堂堂的教授，幫助一下自己的學生，有什麼不合適的嗎？」（一七）

芝加哥 哥大

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