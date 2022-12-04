吹薩克斯風的男人（二）

薛慧瑩／圖

「來，我給你介紹一下，這是我的養母愛麗絲。」強巴說。

我抬起頭來，這才發現客廳的角落裡，坐著一個六十多歲的美國老太太。準確地說，她坐在殘疾人的輪椅裡。她的身上散發著一股濃濃的香氣，而她慵懶的神態彷彿剛剛從夢中醒來。

她對我用英文說：「你是老師？」

我點點頭，她說：「老師好啊，我小時候就夢想當老師。可是命運和我開了個大玩笑，只能一輩子坐在輪椅裡。」愛麗絲說完，滾動著她的輪椅去了書房。

我不知道強巴把我叫來見他養母的用意，莫非他把我當成女朋友了？我忽然有些臉紅耳熱，這倒不是我沒有談過男朋友，而是這麼一來，明擺著我們就是一對戀人了。起碼在我眼裡，養母愛麗絲就是這麼認為的。不過，對我來說，多一個男朋友，就是多一個數字而已，不會傷筋動骨，更不會嫁給他。我就這樣莫名其妙地成了他的女朋友，彷彿生米煮成熟飯，養母愛麗絲就是我們的見證人。

2

做為女朋友，我確實想為強巴做些什麼。我建議成立一個管弦樂隊，名稱就叫虎牛樂隊。因為我屬虎、他屬牛，合起來就是「虎牛」，一個不錯的、響噹噹的名字。他表示贊成，我們就這樣一拍即合，還做了宣傳廣告。結果來報名的愛樂者不少，薩克斯風、爵士鼓、小號、長笛、豎笛、雙簧管，還有鋼琴、小提琴等，連黑人山姆大叔和吹Going Home的絡腮鬍子，也都來報名參加了，這大大出乎我們的意料。

後來，我們的虎牛樂隊經常在舊金山灣區 的酒吧表演；遇到重要節日，還去舊金山、紐約、華盛頓等地演出。虎牛樂隊一時小有名氣，這讓我頗為得意。此刻我很想告訴大家強巴的生平底細：他出生在西藏拉薩，十三歲時被他的遠房親戚帶到美國，進了愛麗絲父親的服裝廠。

兩年後的某天，愛麗絲隨父親來到製衣車間，一眼望見那個叫安多‧強巴的男孩。她一拐一拐地邁著醜陋的步子走過去，看他右手拿著眉毛鉗，左手拉直衣服領子壓到縫紉針下，「隆隆」踩幾下縫紉機踏板，就把領子縫到衣服上。愛麗絲驚訝他的小手是那麼靈動，連帶污垢的指甲都彷彿有一種節奏和韻味。

那年愛麗絲四十三歲。四十三歲的愛麗絲無婚無育，與父親一商量，就把強巴領為養子。

強巴從一個黑工，一躍成為美國公民，且不用再到服裝廠去縫衣領了。每天從上午九點到下午三點，強巴都在愛麗絲的書房裡聽她講課，從歷史到地理、從文學到音樂。

十六歲那個夏天，愛麗絲買回來一把薩克斯風問他：「喜歡嗎？」

強巴搖搖頭說：「不知道。」

「我親愛的寶貝，你一定會喜歡上它的。」這是愛麗絲第一次對強巴脫口而出叫他「寶貝」，讓強巴感動得淚光閃爍。

這之後「我親愛的寶貝」就成了愛麗絲對他的稱呼，即使時間過去了二十年，愛麗絲依然對他這樣說。尤其在他們有分歧時，也從不忘這句話。每次強巴只要聽到「我親愛的寶貝」，就會滋生出感恩和順從的心。畢竟，他的一切都是她給的。

在她父親去世後，她曾對他說：「我父親給我留下的遺產，以後都是你的。」愛麗絲這麼說，就是要把強巴牢牢地捏在手裡，陪伴她到地老天荒。

我後來知道，強巴並不喜歡過這樣的生活，也不稀罕她的遺產。只是中國人的良心和孝心，讓他盡著養子的責任。這也是養母愛麗絲頗為看重他的地方。

我一直沒敢問強巴，他養母的腿是怎麼出了毛病的？我猜想是小時候患了小兒麻痹症，或者就是車禍 。但讓一個年輕人，天長日久地露出笑容陪伴她，即使給我金山銀山也做不到。

人最寶貴的是自由，看來強巴有諸多的不自由。我忽然就對他養母有些反感，這反感來自我親眼目睹的一幕：愛麗絲在書房用一只兒童玩具搖鈴，「噹噹」地搖了幾下，強巴就離我而去，進入廚房，在托盤裡放上一把茶壺、兩只茶杯，還有幾片削好的蘋果、一些乾果，笑咪咪地送到愛麗絲面前的茶几上。

這還不能走，他必須滿面笑容地看著她一聲不吭地吞下食物；而她望著他小眼睛瞇成細縫的形象，感到極大的滿足。

不知為什麼，我都覺得強巴被他養母愛麗絲污辱著。但我還是不露聲色，不讓強巴難堪。我後來再沒有去過強巴家，但我經常把他叫出來和樂友們一起玩。

那天黃昏，我照舊去校門口的公園裡會強巴，但奇怪的是他沒來。我心裡想，也許被他養母愛麗絲叫住了走不開。一想到他被這老女人纏著，我就不是個滋味。

正懊惱時，一個素昧平生的年輕男子提著琴盒走了過來。他中等身材，看上去三十多歲，從琴盒中取出一把薩克斯風吹了一曲，然後對我說：「你是凱麗？我想參加你們的樂隊。」（二）