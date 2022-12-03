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今秋大學申請 僅4%校要求SAT、ACT成績

歐盟官員：習近平坦承清零引民怨 「學生充滿挫折」

即使，你喜歡我（七）

胡剛剛

「就算我是水熊，我也只想待在灌木叢中，依偎著屬於我的小小苔蘚，穿著暖和的襪子，櫃子裡有威士忌便足夠。」

能力不是丈量野心的標尺，隱生也非任何水熊所具備。比如水生水熊遇險，只能靠連續蛻皮的方式來縮小體積、減緩新陳代謝。牠們無法進入隱生態，生命力注定不及陸生水熊強大。即使群體同源，個體亦存差異，你有揮霍才華的資本，我有珍惜財富的權力。我恪守的信條「圭角不露，養精蓄銳」從不求你跟隨，只求你理解，而通常，理解比跟隨更難做到。

希望碎得太快，來不及發出悲鳴，它一路直達失望，拒絕進入心理閾值緩衝帶。誰讓水熊的世界非黑即白？牠們的視覺器官只能感光不能成像。此時此刻，那對缺乏晶狀體的、杯盞狀的色素細胞裡，正盛滿誰也看不見的淚。

水蛭

轉眼，轉年，沒有人轉念。學業結束，他無心逗留，畢業典禮次日，便乘航班返回故國。手握夢寐以求的入職offer，他迫不及待大展宏圖，並和我約好保持聯絡。

一年後，他榮升經理，又過一年，晉級部門總監。緊接著，他發來他的婚禮照片。高飽和度、高對比度、高像素的畫面裡，溢滿珠歌翠舞的迴響、金碧輝煌的華光、山珍海味的濃香。他挽著嬌鬟盛裝的新娘，走向水晶燈下鮮花簇擁的舞池，擺好優雅起步的姿勢──預告片結束，王子和公主從此過上了幸福的生活。

他用兩年，實現了普通人十幾年也未必能實現的職場飛躍。他的婚期，恰好在我們初遇的季節。（七）

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