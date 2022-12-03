不行，他要想辦法從他口袋裡掏出錢來，他相信他是個有錢人，是他的獵物，所謂踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫。斜對面那男孩和女孩都戴上了耳塞，根本沒往這裡看上一眼。他前後四顧，也沒人東張西望，好像所有人都被各自的座位綁住了似的，動彈不得。

講起失眠的危害來，他滔滔不絕。輕者影響免疫系統，重者引發心臟病 、糖尿病 、癌症 。當播音員般甜美、動人的嗓音說出那些可怕的話，不得不讓人嚴陣以待、肅然起敬。

「我再看看吧。」老人嘀咕著，好似自言自語。

有時候，他不得不懷疑自己的判斷，這根本就是個徹頭徹尾的窮人，什麼都沒有。可他還是不甘心，這個人去過那麼多地方，還坐過飛機，怎麼可能是個窮人？

「這東西沒多少錢，很便宜的。」他打算報一個最低價。他可不是什麼慈善家，不能虧本是底線。

「要多少呢？」老人抬頭望著他，眼神中燃起希望，好似困境中的人獲得解救的信號。

他的目標客戶絕不是這樣的！他們只會在聽說產品療效時才雙眼放光！他暗中咒罵了聲，快速報出一個數字，在原先的價格上又往下壓了壓。心裡已經不抱什麼希望了。果然，老人搖搖頭，把東西還到他手裡，低著頭，什麼也沒說。

他收回前傾的身體，頹然坐進椅凳裡，心裡懊惱得只想罵人，他媽的，白白浪費時間！

就在那一刻，沉寂已久的手機忽然「叮」了一聲，他抓過來看，是當地移動公司發來的短信，海寧快到了。（四）