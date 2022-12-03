「可你看人家黃先生，陪讀一年，就申請讀研，還拿到獎學金了。」

「吳梅，好不好別老是人家人家的，人和人不能比，別人有別人的活法。China Town裡還有那麼多中國人，靠打餐館為生呢。」

「那好吧，你先回去想一想，後悔了再回來，反正我還要在這邊待幾年的。」

他嘆了口氣說：「誰知道，人會變的，才半年工夫，就覺得陌生了。中國女人容易被西化，什麼藍調、紅調都能給矇住。你到這邊來如魚得水，那就好好混下去吧！不過自己得多長點心眼兒，可別給鬼子欺負了，知道嗎？」

吳梅白了他一眼，「你在說什麼胡話？把人看扁了。」

「我說的是真格的，過了暑假，能找到房子，你就搬出來吧。我就看不慣那個萊瑞，不陰不陽的。」

徐凱把手裡的鵝卵石用力甩了出去，連一片浪花都沒有激起來，就沉沒了。她盯著那塊沉沒的石頭，忍不住想：我們曾經的激情到哪兒去了？怎麼好像轉眼就消逝了？

送走徐凱沒幾天，米尼教授就回來了。可他並沒有像她期盼的那樣，迫不及待地來找她。他只在小組討論會上露了個面，見到她時，他的臉上掠過一絲尷尬，但很快便恢復了平靜，好像他們之間什麼都未曾發生過一樣。她很想找米尼單獨談一談，可他好像有意躲著她，隱隱地她感到有什麼事情正在發生。

果然系主任斯考特來約她談話，向她宣布了學院的一項決定──從下學期開始，米尼教授將不再擔任她的博士生導師，她可以申請學院裡其他教授的研究生。（一六）