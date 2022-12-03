吹薩克斯風的男人（一）

薛慧瑩／圖

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很多年過去了，那個吹薩克斯風的男人一直縈繞在我心頭，揮之不去。說起來那真是個奇怪的年頭，我遇見了許多莫名其妙的事情，最令我匪夷所思的是，他的屍體浮現在我家附近的河面，無人知道他是怎麼死的，直至今日都沒有破案。

我是個四十多歲的中年女人，十年前我在舊金山灣區 一家私立大學教中文。我們學校門口有一個很大的公園，裡面還有一個湖。一到秋天滿園金黃，風一吹落葉繽紛。我就喜歡看那紛紛墜落的樹葉，彷彿是人生的謝幕和時間的輪迴。

就在那天黃昏，我忽然聽見了悠揚的薩克斯風樂聲。彷彿是水鳥滑過湖面，又和著微風在水面上蕩漾起粼粼細波，我完全陶醉在這美妙的景色和樂聲裡了。

我循著樂聲過去，那是一個看上去比我大幾歲的中國男人。他的身邊圍著不少聽眾，一對坐在長椅上有著花白頭髮的老人、一個牽著一條金毛小狗的女子，還有一些剛從學校裡出來，背著書包的男生和女生，他們都駐足而聽。

自從這一次後，我就有意留心這個吹薩克斯風的中國男人，每到黃昏，他的樂聲像鐘擺那樣在湖邊響起。一曲吹完，他停下摁鍵的手，眼睛迷濛地望著被夕陽染成緋色的湖面，若有所思，彷彿是對美好往事的回憶，抑或是前世今生夢般的囈語。我靜靜站著，披散的長髮在風中舞動，宛如無聲的召喚。

他終於注意到了我，忽然對我微笑著，用中文說：「你好！我叫強巴。」

我有些欣喜，回他一句：「你吹得真好！」

他說：「謝謝，我從小喜歡音樂。沒有音樂的日子，我的生命就失去了意義。」我不知道該怎麼回答他，就在我挖空心思想詞語時，一個絡腮鬍子的男人走了過來。他用英語說他喜歡吹薩克斯風，從前在軍校的樂隊裡是薩克斯風手。他說著從強巴手裡接過薩克斯風，試試音，「嗚嗚」地吹了幾下；找到感覺後，吹了一曲Going Home。

這首〈回家〉的樂曲，有一種真實的東西直衝而來。它美麗、清秀，有著無雜的超空間立體感。尤其裡面的莎鼓和金錘等重金屬的敲擊聲，細膩剛硬，悠揚延伸，一種無限美好的遐想與嚮往，讓我彷彿回到了遙遠的故鄉。我沉浸在音樂中還沒有緩過神來，絡腮鬍子向強巴道謝之後，匆匆離去了。

「你也喜歡音樂？」強巴問我。

我不置可否地點點頭，手一指說：「我是那所大學的中文教師。」

強巴「噢」一聲：「我就住在這附近，每天到這裡來練習，總會遇上各種各樣的人。有一次我正在吹薩克斯風，忽然從湖那邊傳來一陣怒吼聲：『你每天在這裡嘰哩咕嚕，干擾別人休息。』一個破衣爛衫的流浪漢，右手拿著老酒瓶，醉醺醺地朝我衝過來，一股要砸人的架勢。我一看不妙，趕緊拿著薩克斯風跑。氣喘吁吁地跑到家，發現匆忙中我將琴盒遺留在公園長椅上了。我回轉身來，這時流浪漢不在了，琴盒也不在了。然而，一年後，琴盒奇般地出現在原來的地方，還附著一張紙條：『如果你一意孤行，你將凶多吉少。』」強巴說完，哈哈笑起來：「這簡直是莫名其妙，匪夷所思嘛！」

我很快與強巴成了朋友，把多年沒拉的小提琴重新拿出來操練，宛若找到了音樂的夥伴。有那麼一陣子，我幾乎每天和他在一起。除了練琴，還跟著他結交了一些音樂界的狐朋狗友。那個黑人山姆大叔特別喜歡爵士樂 ，自己的薩克斯風也吹得不錯。每到周末，他就邀請爵士樂迷來他家裡切磋技藝。我本不想參加，在強巴的盛情邀請下，我就把山姆大叔家的地址記了下來。

那時候，我還沒有買汽車。出門一趟，除了坐公交車，就是打Uber。做為一個女人，為免遇到不測，我盡量避免晚上出門。周五那天中午，我正在辦公室裡給學生批作業，強巴打來電話讓我下班後去他家裡，並告訴我他家的地址。我查了地圖，原來強巴就住在我學校附近那一帶的聯排別墅裡，離我辦公室步行才十多分鐘。

每周五下午我都沒有課，通常批完學生的作業，我就可以坐公交車回家了。我的家離學校不遠，坐公交車只兩站路。接到強巴的邀請，我忽然有一種怦然心動的感覺。於是我去洗手間洗了一把臉，從抽屜裡拿出眉筆、潤膚油、粉底霜、粉餅和口紅，對著一面小圓鏡子，給自己化了一個淡妝。

不多久後，我摁響了強巴家的門鈴，幾乎是屏住呼吸地等待著他開門。他趿著一雙藍面金絲絨拖鞋，穿著套頭黑色衛生衫和牛仔褲，豎起來的頭髮染成了棕黃色，看上去時尚前衛。

我心裡想，在舊金山灣區能住聯排別墅的，經濟條件一定不錯。那麼他除了吹薩克斯風，還幹些什麼工作呢？我對別人的底細特別感興趣，總想對認識的朋友瞭如指掌。（一）