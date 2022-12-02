即使，你喜歡我（六）

「唉，你怎麼滿腦瓜都是不切實際的東西？」他以一百八十度轉幅不住地搖頭，「你不覺得，你應該想想今年要達到什麼目標嗎？比如自學考證、漲薪升職、孝敬父母、戀愛結婚……光陰不等人啊，你必須改變。現在，告訴我，你在想什麼？」

提問、回答、答錯、糾正、重新回答、繼續提問……無休止的審訊式對白成為我們交流的定式，我身心俱疲，他樂此不倦。他堅不可摧的大悲大喜中，無處安放我的不悲不喜，所以他容忍不了我的沉默，哪怕短短幾秒，也要理清我的腦電波。

我的思維跳躍性很強，像雜亂無章的詩句，上一秒是雛菊，下一秒是絨毛玩具。有時候我自己都無法回溯思緒，卻要在他懷疑套著懷疑的逼問下，原音重現我的內心。我不僅要花大量精力說服他相信我所想，還要聽他分析我的每處不尋常，並向他保證改過自新，我的任何反駁都會觸發他的新一輪說教。我不善辯論，只能靠妥協的方式結束話題，以節省時間。

他的細心曾那樣強烈地支撐著我的耐心，如今卻將其步步瓦解。我開始迴避與他見面，忽略他的來電，回覆他信息的速度顯著減緩。我躲進畫室──我與世隔絕的保護倉，一幅接著一幅作畫。很快，他發現了我的敷衍。

「我到底怎樣才能改變你？」聽筒那端，他近乎乞求的低吼裡，氾濫著焦急至極的無可奈何。

於是我知道，他並沒有聽〈水熊之歌〉。從初識至今，我只求他花四分鐘聽一首歌，那裡面有我對他花幾個月說教我的回應。他以為他懂我的意思，卻不知自己無異於只瀏覽新聞標題和導語的報刊讀者，永遠看不到歌詞後半段的轉折。（六）