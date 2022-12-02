他和他一生悲劇的父親滯留他鄉，從兩張機票等到一張機票。而他回國的航班不是被取消就是被熔斷，三改日期，一拖就拖了九個月。一年的時間飛速跑過，他的人生卻停滯不前。有時他都恍惚了，不知道自己是不是從此再也回不去了。

是回不去啦。他人可以回去，生活卻回不到從前。當初他們三人來美國，如今只有他孑然一身，黯然神傷。陪伴他的是爸爸冷冰冰、孤零零的骨灰盒。

因為回國的日子一改再改，他在等待期間，終於有機會在美國西岸旅遊。每到一個城市，走進每一個景點，他兜裡都揣著爸爸的相片和手機 。他知道爸爸和他在一起，他們在美國旅行，就像多少次他們在夢裡夢到的那樣。

雖然，他已無心眼前的風光，但還是鄭重其事。不僅是為了圓爸爸的夢，還是為了告別。餘生，他極有可能再也不會重返美國，這個傷心地、這個夢碎的異域。

那天在海岸邊，大伯母買了一個西式海鮮湯給他。在此之前，他從沒聽說過這個海鮮湯。大伯母說，這是西餐中最大眾、最普通的一個菜式。許是預感到他再也不會回來，她特意請他嘗嘗。

他們在遠離人群的大礁石上，吹著鹹鹹的海風，吃著滾燙的海鮮湯。兩人都沒有說話，靜靜地聽著太平洋的海浪聲，海水的盡頭就是中國。不知道為什麼，他竟沒有覺得這樣的沉默有任何的難堪，大伯母也並不是以為的那麼疏離高冷。大概他已是一個有經歷的人啦。

極目蜿蜒漫長的海岸線，落日紅著臉，喝醉了似沉入海裡，天際泛起一片絢麗的玫瑰紅，如夢如幻。不知道過了多久，太陽漸漸收斂了餘光，海風變得清冷……（全文完）