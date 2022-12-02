我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美檢方請求「駁回指控」孟晚舟 結束美中緊張段落

買VR眼鏡被拒 密爾瓦基10歲男童開槍殺了媽媽

藍調（一五）

舒怡然

空氣裡彷彿瀰漫著一股神祕的湍流，像潮水似的，一浪推著一浪，浸透了他們的每一寸肌膚、每一個毛孔。她抬起頭，眼眶裡盈滿了淚水。

「梅、梅……」米尼喃喃自語，像是在尋找什麼。一股熱氣撲面而來，她感到了他溫軟的唇貼近她的眼、她的臉。她想迎上去，可卻身不由己地向後退縮，手臂碰到了什麼。隨著刺耳的碎裂聲，她看見紅紅的液體流淌在晶亮的玻璃碎片之間。

她的心被這突如其來的碎裂震懾了，一步一步退到門邊，喃喃地說：「對不起，米尼，對不起……」

米尼失神地望著她。她猶豫了片刻，拉開門，逃離般地一瞬間便消失了。

門，慢慢地關上了。

7

徐凱來美國只待了三個月，他本來就打算好了，買的是往返機票。臨走前，吳梅陪他去逛大西洋賭城，他說一定得去賭場試試運氣，才算沒白來美國一趟。

所有賭博人的套路──先贏後輸，直到輸得一乾二淨，徐凱也沒能倖免。好在他玩的本錢不大，總共也就一百多美金，還包括免費大巴贈送給每個人的二十五美元。不過在他眼裡，那已經是個大數目了。當時他一個月的固定工資只有一百二十八塊人民幣，還不到二十美元。

從賭場出來，徐凱說，離大巴開車時間還早，咱們去海邊走走吧。他們沿著海濱大道一直往北，正是漲潮的時候，海浪此起彼伏，掀起層層浪花，海與天分不清界線，灰茫茫地連成一片。他們坐在一塊礁石上，眺望著大西洋的景色。

「哎，你真的打定主意了？」吳梅瞅了一眼徐凱，他正拾起一塊鵝卵石，拿在手心裡擺弄。

「其實，這事兒由不得我。你心裡有數，再這麼待下去，我就成廢人了。回去的話，至少我還有口飯吃。」（一五）

股神 賭城

上一則

投入社區營造 蔡秋霖：最大好處是不會失智

下一則

背後

延伸閱讀

藍調（四）

藍調（四）
藍調（二）

藍調（二）
紐約客談／威利點建足球場及賭場 利大於弊？

紐約客談／威利點建足球場及賭場 利大於弊？
大西洋賭場擬全面禁菸 逾半民眾反對

大西洋賭場擬全面禁菸 逾半民眾反對

熱門新聞

小眼睛的困擾

2022-11-27 02:01

空巢老王

2022-11-25 02:02

且驚且嘆二三事

2022-11-29 02:00

簡單的快樂

2022-11-26 02:00

出門旅遊要小心

2022-11-30 02:00

打工的故事

2022-11-27 02:00

超人氣

更多 >
耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣

耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣
女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」
6個理由…或許你喜歡山姆俱樂部勝過好市多

6個理由…或許你喜歡山姆俱樂部勝過好市多
網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅

網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅
江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬

江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬