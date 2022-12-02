空氣裡彷彿瀰漫著一股神 祕的湍流，像潮水似的，一浪推著一浪，浸透了他們的每一寸肌膚、每一個毛孔。她抬起頭，眼眶裡盈滿了淚水。

「梅、梅……」米尼喃喃自語，像是在尋找什麼。一股熱氣撲面而來，她感到了他溫軟的唇貼近她的眼、她的臉。她想迎上去，可卻身不由己地向後退縮，手臂碰到了什麼。隨著刺耳的碎裂聲，她看見紅紅的液體流淌在晶亮的玻璃碎片之間。

她的心被這突如其來的碎裂震懾了，一步一步退到門邊，喃喃地說：「對不起，米尼，對不起……」

米尼失神地望著她。她猶豫了片刻，拉開門，逃離般地一瞬間便消失了。

門，慢慢地關上了。

7

徐凱來美國只待了三個月，他本來就打算好了，買的是往返機票。臨走前，吳梅陪他去逛大西洋賭城 ，他說一定得去賭場試試運氣，才算沒白來美國一趟。

所有賭博人的套路──先贏後輸，直到輸得一乾二淨，徐凱也沒能倖免。好在他玩的本錢不大，總共也就一百多美金，還包括免費大巴贈送給每個人的二十五美元。不過在他眼裡，那已經是個大數目了。當時他一個月的固定工資只有一百二十八塊人民幣，還不到二十美元。

從賭場出來，徐凱說，離大巴開車時間還早，咱們去海邊走走吧。他們沿著海濱大道一直往北，正是漲潮的時候，海浪此起彼伏，掀起層層浪花，海與天分不清界線，灰茫茫地連成一片。他們坐在一塊礁石上，眺望著大西洋的景色。

「哎，你真的打定主意了？」吳梅瞅了一眼徐凱，他正拾起一塊鵝卵石，拿在手心裡擺弄。

「其實，這事兒由不得我。你心裡有數，再這麼待下去，我就成廢人了。回去的話，至少我還有口飯吃。」（一五）