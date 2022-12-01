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全網悼念江澤民：中國「黑白網路世界」卻引發民怨？

白紙革命 金山聖荷西追悼會失控 數百人齊喊「習近平下台」

即使，你喜歡我（五）

胡剛剛

「你知道嗎？你讓我想起水熊，」我打斷他， 「一種生命力極強的多細胞動物。英國音樂家科斯莫‧謝爾德雷克在〈水熊之歌〉中唱道，如果我變成水熊，我要離開灌木叢，憑超能力赴湯蹈火，哪怕肝腦塗地，也要奪下王座。」

他一愣，旋即撫掌大笑，連聲感謝我對他的精準定位。去聽聽這首歌吧，很短，卻很有意境，我沒笑，一字一頓對他說。他當即答應：「好，你說的話，我一定照做！」

強壓向來讓我氣餒，尤其是從天而降的豪情催生的恐懼，不但不能激起我的鬥志，還會鼓動我加速撤退。所以我擇友乃至擇偶的底線，是對方不要干涉我的自由。有的人，與其初戰足以點燃星爆星系級的璨綺，奈何再衰三竭。等到絢爛冷卻，唯剩骸炭狼藉。比起衝撞後漸行漸遠的相交線，我嚮往近距離的平行線，並肩齊驅，互不干預，靜水微瀾下，自有熔巖深藏，汩汩流淌億萬年。

「你為什麼不說話？」片刻後，他再度問我。

「我在看海。」

「不對，你有心事，別瞞我。」

「沒瞞你，我只是在看海。」

「你的表情不對，看海應該歡呼，可你連微笑都沒有。你在想什麼？」

「看海可以有各種表情。你真想知道我在想什麼？我看浪的形狀，有的像裙襬、有的像扇面、有的像蛋糕層疊的花邊……波峰浪谷裡有沒有大自然的謎語？謎語裡有沒有水熊的一席之地？是怎樣高超的智慧，讓牠們學會了抓牢花粉、飛上樹梢，扎進土粒、潛入湖底，搭蝸牛的順風車探索陸地？牠們只有簡易的神經系統和大腦，卻懂得以擁抱示好。牠們小巧的身體裡有巨大的祕密，令人好奇，也令人敬畏。」（五）

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