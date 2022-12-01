喪禮的細節，大伯一家事事與他商討，尊重他的意見。忽然之間他成了事主、中心人物，然而以這種方式變得重要起來，似乎太諷刺、太心酸啦！他的人生中從沒有過這樣的高光時刻。如果可以，他寧願不要。他寧願時光倒流，換回他那個一身缺點但是活生生的爸爸。

一生愛熱鬧的爸爸，最後一程走得竟是無比冷清。在靈堂裡，只有他和大伯一家來送他。大伯悲切地感嘆，以為讓他來美國是為他好，沒料到美國的日子是他一生最鬱悶的日子。感念著死者為大，他在葬禮上想說點有關父親讓人感動涕零的細節，竟是搜腸刮肚沒找出來。空洞的悼詞像極了他此時空洞的思想。經此一劫，他的靈魂被抽空了。

簡單的告別儀式之後，棺木被送往火葬場。在大伯的一再堅持下，聘請了警察 的護靈服務。這是媽媽想像不到，也只有美國人才享有的服務。包括大伯一家，他們送葬的車隊才有兩輛私家車。警察的車卻來了三輛，一輛在前頭鳴笛開路、一輛殿後，還有一輛前後護航，截停每個紅綠燈路口所有往來車輛，讓靈車暢通無阻、平緩通過。

一路上停下的車輛肅穆以待，在某個路口，一輛車輕輕按響了喇叭致意。接著是第二輛車、第三輛車……沿途的汽車 喇叭聲低鳴，此起彼伏。坐在奔喪車隊裡的他被感動了，淚流滿面。第一次，爸爸得享榮寵，極盡哀榮。

在美國餘下的日子，他只剩下一件事要辦，護送爸爸的骨灰回國。一切都和幾個月前不同了，再難、再遙遠，擺在他面前都只有一個選擇：回國。

2022年，新冠病毒沒有消失，疫情 還沒有結束，中國還是一貫的清零政策。（一七）