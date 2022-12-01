學校放假之前，米尼約她到辦公室去一趟。臨近聖誕節 ，校園裡熱鬧非凡，到處都是聚會、鮮花、禮物和美酒。那天國際學生俱樂部的聯歡會一結束，她就逕直去了米尼辦公室。敲開門時，米尼正站在窗前，手裡端著一杯紅酒。

他轉過身來，上下打量著她，脫口而出：「你今天真美，這件紅大衣很適合你。」

她頗感意外，米尼從來沒有評價過她的相貌、穿著，儘管她常聽人說，美國男人恭維女人是不吝惜漂亮詞彙的，可米尼卻是個例外。她看出來，他有些微醺，臉上微微泛紅。

「知道我為什麼約你來嗎？」

她抿嘴一笑說：「發給我聖誕禮物，對吧？」

「只猜對了一半，聖誕節過後，我要去歐洲旅行，離開一段時間。輪到我的Sabbaton，你大概不懂，每個教授都享有的一種假期。」

「噢，要去很久嗎？」她臉上的神情無法掩飾，儼然是一種坦白。

米尼從書桌上拿起一個藍色信封，遞給她。「禮物在這裡，藍調和月光。一個人的時候聽一聽，美妙的曲子。」

她摸著信封，說：「這禮物真好，我還是第一次過聖誕節呢。」

她想告訴他，她是多麼感激他為她做的一切，她有多麼享受他的偏愛，還從來沒有哪個人這麼在乎她的感受，就是徐凱，也不曾如此待她。她還想告訴他，他的關懷已經讓她上癮，讓她找到了一種心理依託，她不再感到孤單，不再覺得是個異鄉客。可是，她什麼都沒說出口，只用眼睛定定地看著他。

「Have a good trip!」說完這句結束語，她站起身來，意欲離去。

「梅，你等一下。」米尼把酒杯放到桌邊，走近她，近得只有幾英寸的距離。他把手放在她的肩上，低下頭來。「梅，看著我。」（一四）