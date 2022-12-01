王幼嘉／圖

果然，沒過多久，一列白色子彈頭呼嘯而來。待擦肩而過後，自己乘坐的這輛才慢騰騰地挪動步子，甚至比先前更慢了。

他實在搞不明白，老人怎麼會坐這種火車。既然是出來旅行的，怎麼說也得坐個「子彈頭」吧，又快又舒服。他老了絕不虧待自己，到時候，他會有退休金 （他交的是靈活就業 人員的那種），即使什麼也不幹，也能拿到錢。他羨慕那些有退休金的人，每天吃吃喝喝，天上還會掉錢來。

來賓館開會的都是有退休金的，有些甚至每月上萬元。一旦聽說對身體有好處，連航天員也在用……掏起錢來連眼睛也不眨一下。他們研究過其中的「戰術」，如何將一件東西成功推銷出去，重要的是團隊合作，單打獨鬥很難。但，也不代表沒有成功的可能性，他如此想道。

環顧左右，車廂裡至少有一半空位。過道那邊，他的斜對面坐著一個學生模樣的男孩，正低頭玩著手機。男孩的對過是一位穿黑衣服的女孩，不是學生，就是剛從學校裡出來，戴著口罩 、耳機，在平板電腦上刷劇。這裡並沒有干擾他工作的人，他放心了。

「我一眼就看出您老見多識廣，肯定去過很多地方。」連自己都覺得可笑，「醞釀」半天，居然脫口而出一句電影台詞。他真是入魔怔了，一旦遇到某種「情況」，各種搭訕橋段立即在腦海裡爭相湧現。他們這類人無一例外，都有一副好嗓子，溫和親切，能讓人逐漸去掉防備之心。先是漫無目的地閒聊，了解對方基本情況後，再慢慢聚焦、切入正題，循序漸進，千萬不可急躁。

老人似乎怔了怔，隨即，一種意想不到的驚喜從他的眼神裡漫溢而出。火車一路奔馳，那些地名也從他嘴裡謹慎而不失尊嚴地一點點跑出來，黃山、張家界、樂山大佛、雲岡石窟、九寨溝，「最難忘的是去尼泊爾那次，山霧太大，差點兒跌到谷底。幸好被一叢灌木絆住，撿回一條命，太險了……」

「想不到您連珠峰也去過，那可是專業人士光顧的地方，世界屋脊啊，厲害的！」他誇張地豎起大拇指，露出一臉艷羨的表情，「居然還一點兒『高反』都沒有，我很多朋友都惡心嘔吐得撐不下去，要去掛『點滴』。我本人只去過一次九寨溝，到黃龍那裡，就覺得喘不過氣來。真是沒用。」什麼九寨溝、黃龍，全是瞎扯的，根本沒去過，只在刷短視頻的時候刷到過。

「沒有、沒有，那都是老早以前的事了。」老人擺擺手，一副並不願提及的表情。

那個念頭第一次從邱振傑的腦海裡閃現，他要探探這個老人的底細。經常在網上看到這類新聞，說那些買豪宅的人穿著、打扮跟農民工差不多，所謂人不可貌相，這個深藏不露的老人不會也是個富翁吧？不然，他怎麼能滿世界跑，還去過什麼加拿大、尼泊爾……這些地名，他聽著都覺得很洋氣、很高級。

「您退休前的單位一定很好吧？肯定是個重要部門。我一眼就看出來了。」他覷眼望著老人，等著他的反應。他羨慕來聽講座的老人年輕時就能獲得一個好職位，到老了，錢多得花不完。每次，他總為自己辯解，從那些人的手裡弄一點點錢過來，又有什麼關係呢？

「哦，沒有的事，普通職業，就是在一個單位裡做……一點事情。」說那些話時，老人始終凝望著窗外奔跑的樹影，好像那裡有他所說的一切。

大概是某類特殊的、需要保密的職業，不用說肯定是體制內的……這正好證實了他的猜測。眼前此人就是那類自己永遠也成不了的人。每當這麼想時，一個聲音也隨之掙脫出來：或許，並不是這樣的！（二）