醫生、護士來打一針，他就安靜下來。一個小時又喊不舒服，又來一針。護士來了又來，他只覺得自己是多餘的人，也受不了那淒厲的慘叫聲，便回家了。哪曾想，那一夜便是陰陽兩隔的永別，他竟然沒有好好說一聲再見！

爸爸選擇在無人之夜孤獨地離開，讓他無法接受，也為自己那一晚沒在他身旁備感自責。原來他們沒有放棄，爸爸在潛意識裡卻早已放棄！有時回想起來，如果爸爸發病是在中國，起碼是心安的，少了徬徨無助的心理折磨，會有足夠的勇氣直面疾病，不至於落到如今客死異鄉的結局。可是人生沒有如果！

爸爸離開得那麼決絕，留下他一個人。猶如一個棄嬰，被遺忘在淒涼冰冷的角落。

無邊的黑暗、無盡的悲哀像洪水 ，淹沒了他。他向媽媽哭訴，像個小男孩一樣，想媽媽、想在媽媽身邊。可是媽媽來不了啦，媽媽說。他們之間隔著不只是一個太平洋，還有疫情 ，還有媽媽過了期的回美證。

一夜之間，毫無預警的，二十八歲的他被命運之神推到面前，獨自面對一場無妄之災、一場滅頂之災。他張皇、他悲慟，他束手無策。

在外州的堂弟、堂妹迅速飛了回來。原本他才是主角的喪事，還是要大伯父一家幫忙辦理。按照媽媽的意思，後事要照中國的規矩。可這裡是美國啊，入鄉隨俗。從醫院到殯儀館、從化妝到葬禮，都是堂弟、堂妹幫著聯繫，他也說不上話。事實上他也沒主意，只有做媽媽的傳聲筒。

很顯然，媽媽那一套與美國習俗相去太遠。什麼查黃曆、燒紙錢、撒米招魂引路，一概是沒有可能發生的，他只有兩邊妥協。（一六）