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點燃白紙的「共感之痛」：中國清零封控防疫亂象事件簿

國會暴亂案 極右組織創辦人煽動叛亂罪成立

即使，你喜歡我（四）

胡剛剛

水熊

然而，期待僅限於期待，瞬間迸發的膽量終究沒能戰勝揮之不去的直覺。

墨西哥灣的橙子海灘沒有橙子，只有風。全力全速的風全方位切割他充滿煽動性的話音，擾亂了我的聽覺。

我張開雙臂，盡量保持身體平衡，在腦中還原此地被柚子樹和蜜橘樹短暫占據的舊貌，以屏蔽他為我規劃的海市蜃樓：「嫁給我，跟我回到我的出生國。咱們白手起家，風雨同舟，開創新生活。當然，你要學會說我的方言、做我的家鄉菜、穿我們的傳統服飾、信我們的宗教……」

他的唇齒開闔有序，我的神思聚散無常。此刻，我們腳下，茫無涯際的深藍色異域裡，遊弋著許多微小透明的緩步動物，牠們長得像八條腿的熊貓，體型渾圓，面如扁盤，口似豬鼻，因而得名「水熊」。

水熊溫和笨拙的外表下，蘊藏著令人望而生畏的不死術──隱生，也就是在惡劣環境下，進入新陳代謝暫停的狀態，直到局勢轉危為安。低溫、高鈉、缺氧、脫水、輻射……沒有任何攻擊對牠們來說是致命的。身處絕境依然淡然，牠們甚至能在外太空倖存，只須將身體蜷成小桶狀，收縮背側甲片間的彈性角質層，便能夠靜止時間，延遲衰萎，拋卻塵俗煩怨。

「今天的風太猛了，不適合水上運動，」他嘆了口氣，轉頭問我：「你為什麼不說話？」

「我在看海。」

「不對，你有心事，別瞞我。」

「沒瞞你，我只是在看海。還有，再和你說一遍，我不跟你回家，因為我不答應做你女朋友。」

「為什麼不答應？人不能做井底之蛙。你不知道舒適區外的天地有多精彩，有一天你會後悔。你必須改變。」（四）

太空 墨西哥 低溫

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