一個曼哈頓 長大的富家子弟，怎麼想像得出來，沒有生日晚會的童年該是個什麼樣子。

他們取了蛋糕，當然是德國 黑巧克力的。米尼又任性了一次，給她買了一小罐哈根達斯冰淇淋。他說這是特意給她的，以彌補她小時候不該缺失的快樂。米尼是真心想使她快樂的，她相信，至少是以他的方式。

等他們開車回到家裡，大家差不多都準備就緒了。米尼大讚斯考特這個總指揮管理有方，精於幹活的，活幹得漂亮，喜歡玩樂的，玩得開心。可吳梅卻發覺，系主任的臉上顯得怏怏不快，他說家裡還有別的事，便提前離開了米尼的家。

她沒有細想過，甚至多年之後，她也沒有去深究這背後的關聯──她和米尼教授的這次「單獨出行」，是不是因此改變了她的人生軌跡。

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人生軌跡看起來是個連續的譜線，可真正能留在記憶中的只是些零散的片段。有那麼一個片段，如刀刻一般嵌入她的大腦皮層，無論如何她都無法忘記，即使時隔多年，依然清晰到可以觸摸。有時她把自己閉關到僻靜的一隅，讓那些深藏不露的腦細胞一片一片甦醒過來，那過去的一刻不再是幻影，而是如電影 畫面一般，歷歷在目。

在這所擁有百年歷史的校園裡，最具特色的就是那些青石碉堡式的建築，它們看上去莊嚴神祕、歷盡滄桑。米尼的辦公室就在這樣一座「碉堡」的盡頭。初次走進去，她還以為自己走錯了門，闖進圖書館的一間閱覽室。

辦公室的三面牆壁都鑲嵌著紅木書架，裡面塞滿了精裝本大部頭書籍，一張紅木辦公桌占去了幾乎一半的空間。米尼總是坐在辦公桌後面，他的背後是一扇寬大的窗戶，直抵屋頂。教堂尖塔的影子成了一個定格的背景，和米尼的身影疊合在一起。（一三）